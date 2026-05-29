Jineth Bedoya denunció a Gabriel Meluk ante la Fiscalía por presuntos casos de acoso sexual a varias mujeres

En la mañana de este viernes 29 de mayo, la periodista de El Tiempo y fundadora de la campaña No es Hora de Callar, Jineth Bedoya, anunció en redes sociales que interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra el periodista deportivo Gabriel Meluk después de que se conocieran varios señalamientos de acoso sexual.

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El reconocido periodista anunció su salida de esa casa editorial el pasado 27 de mayo, y afirmó que fue despedido por recortes de personal. Sin embargo, una investigación de la Revista Raya reveló que su retiro del cargo estaría relacionado con múltiples señalamientos de presunto acoso sexual realizados por periodistas y exredactoras de ese medio de comunicación.

Bedoya dijo que pone la denuncia en nombre de otras mujeres

Frente a tales denuncias, Jineth Bedoya informó: “Como directora de la Campaña No Es Hora De Callar y editora de Género de la Casa Editorial EL TIEMPO, he tenido conocimiento de una serie de hechos de Acoso Sexual Laboral, ocurridos en mi entorno de trabajo contra amigas, colegas y compañeras”.

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“En una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero siendo coherente con mis posiciones y consecuente con mis principios, y con la lucha que he afrontado por los derechos de las mujeres, presenté hoy denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra el periodista Gabriel Meluk”, aseveró Bedoya, y dijo que lo hacía, pese a no verse afectada directamente, porque la Ley 1257 de 2008 insta a cualquier persona a poner en conocimiento de las autoridades hechos relacionados con las Violencias Basadas en Género.

La periodista contó que trabaja con Meluk en ese medio desde hace 24 años, y afirmó: “aunque no he sido víctima directa de los hechos por los que se le ha señalado, eso no me abstrae de mi responsabilidad de denunciar en nombre de mis compañeras”. Finalmente, expresó que “quienes deben sentir vergüenza son los victimarios, no quienes hemos cargado con el dolor de la agresión” y reiteró que las mujeres merecen espacios laborales seguros y libres de violencia de género.