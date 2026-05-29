Gremios lanzan alerta urgente sobre riesgo de apagón ante la llegada del fenómeno de El Niño: esto le piden al Gobierno

Detalle del bajo nivel de agua en el Embalse de San Rafael, en el municipio de La Calera, Cundinamarca, durante el ‘Fenómeno del Niño’ en abril de 2024

El Consejo Gremial Nacional emitió recientemente un comunicado insistiendo en que hay un “riesgo real” de desabastecimiento de energía y gas, es decir, de apagón en el país, ante la llegada del fenómeno de El Niño. En este sentido, le hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Minas y Energía y a la CREG para actuar de forma inmediata pagándole las deudas al sector, garantizando el suministro de combustible para la generación eléctrica y creando una campaña con incentivos económicos para que los colombianos ahorren.

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Deudas y nivel de embalses

El consejo advirtió que los embalses están por debajo de lo esperado, se presenta un crecimiento histórico de la demanda y existe un déficit de energía firme. Además, hay retrasos graves en nuevos proyectos y una crisis de liquidez que ya supera los $2,6 billones en deudas de Air-e, mayoritariamente con las generadoras térmicas. La carta señala que, según Fedesarrollo, un racionamiento eléctrico similar al de los años 90 le costaría al país 1,5 puntos porcentuales del PIB (Producto Interno Bruto).

Igualmente, afirmaron que el más reciente Boletín Energético de XM alerta que, en caso de una sequía severa, los embalses podrían llegar a niveles nunca antes registrados lo que requeriría de manera prolongada de la generación térmica y podría poner el riesgo la energía eléctrica del país. Apuntan que el nivel agregado de los embalses debe ser superior al 80% desde agosto de 2026, pero el 27 de mayo se encontraba en 67,46%, es decir, muy por debajo del nivel que sugiere XM para enfrentar la sequía.

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El grupo de gremios también informó que, aunque la subasta del Cargo por Confiabilidad realizada el pasado 22 de mayo envió una señal positiva para la seguridad energética del país, la energía adjudicada es para el año 2029 y no estará disponible para enfrentar la sequía del Fenómeno de El Niño 2026-2027.

Fenómeno de El Niño podría durar hasta el último trimestre

“Por su parte, el Ideam y el Ministerio de Ambiente alertaron sobre una alta probabilidad de llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026. Según las proyecciones de la NOOA, existe un 82% de probabilidad de que las condiciones comiencen a consolidarse entre mayo y julio, aumentando progresivamente hasta alcanzar el 98% a partir de agosto-octubre”, resaltaron, advirtiendo que el problema puede extenderse por varios meses.

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También agregaron que el sistema enfrenta una presión mayor por el aumento acelerado del consumo de energía, el cual aumentó en un 6,7% en abril de 2026 y en un 8,57% en lo corrido de mayo de 2026 frente a los mismos meses de 2025.