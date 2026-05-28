De una casa en Kennedy a un potrero: Se conoce la ruta del taxi que transportó el cuerpo de Kevin Santiago Ángel tras su asesinato

La investigación por la muerte de Kevin Santiago Ángel Garzón, docente de 31 años que trabajaba en un colegio en la loclaidad de Bosa, sigue arrojando nuevos detalles clave sobre las circunstancias de su desaparición y fallecimiento.

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El profesor fue reportado como desaparecido el miércoles 20 de mayo, y fue visto por última vez saliendo de un gimnasio en el barrio Gran Colombiano. Cinco días después, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que un cuerpo hallado el 22 de mayo en la localidad de Kennedy, con signos de violencia e incineración, correspondía a su identidad, dejando nuevas pistas y preguntas sobre su muerte. Hasta el momento, no se han efectuado capturas por el crimen pese a que hay tres personas indiciadas.

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Gracias a cámaras de vigilancia, los investigadores del CTI han reconstruido los hechos posteriores a su salida del gimnasio. Los videos permiten ver al docente ingresando a una vivienda de tres pisos del barrio La Rivera, en Kennedy, en compañía de un supuesto conocido. A las 12:50 a. m. del día siguiente, jueves 21 de mayo, se observa, según otras grabaciones divulgadas por Noticias RCN y Noticias Caracol, la llegada de un individuo en bicicleta que vestía un saco negro y pantaloneta, quien habría entrado para vigilar los alrededores.

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Tras unos minutos, tres hombres salen del inmueble cargando una maleta de viaje de color café, con una toalla naranja encima, donde habrían puesto el cuerpo del profesor. Luego, a la 1:45 de la madrugada, se estaciona un taxi para recoger la maleta.

Ese vehículo tomo una ruta de aproximadamente 4.6 kilómetros, cerca de 10 minutos, hasta llegar a un potrero del sector de Tintal 2. Noticias Caracol señala que el carro se movilizó por la calle 38 sur. El cadáver fue abandonado en la carrera 92 con calle 11, un sendero destapado, boscoso y de difícil acceso que es utilizado principalmente por ciclistas y para arrojar escombros.