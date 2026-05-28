“Su campaña se desinfló”: Abelardo De la Espriella asegura que Paloma Valencia “no tiene ninguna posibilidad”

El candidato Abelardo de la Espriella se refirió este miércoles 24 de mayo a su posición frente a Paloma Valencia, la otra candidata de derecha con quien, pese a los llamados de unión por parte de varios sectores políticos, ha mantenido distancia. En una entrevista con la Revista Semana el abogado habló sobre sus lugares en las últimas encuestas y afirmó que la senadora del Centro Democrático “no tiene ninguna posibilidad”.

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“Uno no puede pelear con la matemática”

De la Espriella hizo la afirmación después de que le preguntaran si apoyaría a Valencia en una eventual segunda vuelta. Aunque dijo que sí lo haria, procedió a aseverar que ella no obtendrá los votos necesarios para avanzar a esa etapa: “Le esto llevando 20, 25 puntos en las encuestas, en las casa de apuestas. Uno no puede pelear con la matemática, con la realidad. Yo entiendo la angustia de ella porque su campaña se desinfló”.

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“Yo represento la verdadera doctrina uribista”

En otro momento de esa conversación, De la Espriella también habló sobre el papel de los votantes del Centro Democrático en su campaña, afirmando que las bases de ese partido están con él y no con Paloma Valencia. “Las bases están acá hace rato y se los agradezco. Yo represento la verdadera doctrina uribista”.

El abogado aseguró que la “doctrina uribista” no es ni de Uribe, ni de Valencia ni del Centro Democrático, sino que se trataría de un “legado a la democracia colombiana”. “No tiene dueño, lo que hice yo fue acogerla y actualizarla, porque en realidad le sirvió mucho a Colombia en un momento concreto”, precisó, reiterando que considera ser quien encarna “el verdadero uribismo”.

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“Yo no he cambiado de discurso, no me he acomodado a las circunstancias, no elegí un vicepresidente por traer unos votos o por moda, escogí un tipo que comparte mis mismos principios y valores fundacionales”, agregó, lanzándole otra pulla a Valencia por las modificaciones a su campaña tras su triunfo en la consulta interpartidista.