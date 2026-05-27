Envían a la cárcel a exgerente de prestigioso banco que habría asesinado brutalmente a su pareja en Bogotá: ¿quién es?

Un presunto asesinato que al principio fue catalogado como suicidio ya tiene a su principal sospechoso en la cárcel, el ex alto directivo de una prestigiosa entidad bancaria. Se trata de Carlos Mario Rodríguez Rosas, exgerente corporativo del Banco de Bogota y señalado por la muerte de su pareja, Ana María Meza, el pasado 24 de enero de 2026.

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Cruel asesinato

Los hechos por los que es investigado ocurrieron en el norte de Bogotá en el apartamento del presunto agresor, donde se llevaba a cabo una reunión social. Al parecer, cuando Rodríguez y Mesa se quedaron solos, comenzaron a discutir y, en medio del altercado, el sujeto habría atacado a la mujer “tapándole la boca y nariz”.

“En el estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la accedió carnalmente de manera violenta. Posteriormente, arrojó el cuerpo desde la ventana de un quinto piso del inmueble e intentó alterar la escena del crimen para hacer creer que la víctima se quitó la vida de manera voluntaria”, detalló la Fiscalía, que también agregó que la relación estaba marcada por un contexto de violencia de género.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) imputó a Rodríguez Rosas los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. Los cargos no fueron aceptados por el procesado y se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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¿Qué dijo el Banco de Bogotá?

La entidad bancaria emitió un comunicado lamentando lo sucedido e informando si el señalado aún sostenía alguna relación con la entidad.

“Con profundo dolor y consternación lamentamos los hechos que enlutan a la familia de Ana María Meza y que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Hoy nuestra solidaridad está con la víctima, con su familia, sus seres queridos y con todas las personas que atraviesan el inmenso dolor que deja una tragedia como esta”, expresaron.

Igualmente, aseguraron que “los hechos mencionados son ajenos al ámbito laboral y no guardan relación con las funciones, actividades u operaciones de la entidad”, enfatizando en que Rodríguez no está vinculado actualmente con el banco.

“Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia, especialmente aquella que atente contra la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres. La violencia de género no puede ser indiferente para la sociedad y nada justifica este tipo de hechos”, señalaron también.