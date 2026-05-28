Señalan a alcalde de Jericó, Antioquia, de hacer quitar afiche de un candidato de una casa: Petro se pronunció

El presidente Gustavo Petro se pronunció en la tarde de este jueves 28 de mayo en redes sociales después de que se conociera una denuncia ciudadana de presunta censura en el municipio de Jericó, Antioquia, a solo tres días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

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Según lo relatado en un video por las personas afectadas, uniformados de la policía llegaron a las afueras de su hogar y les ordenaron quitar un afiche a favor de Iván Cepeda y Aida Quilcué. En la grabación se muestra a uno de los policías diciéndole a las personas que deben retirar dicha publicidad del balcón de su casa por decreto del municipio.

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“Llegaron los señores agentes y la niña agente a decirnos que por orden de la alcaldía de Jericó debemos quitar nuestra publicidad que tenemos de ellos. Entonces pues se me hace muy raro esto porque el mismo Iván Cepeda es el que nos ha invitado a nosotros a poner nuestra publicidad como país democrático con total libertad”, relató una de las habitantes del inmueble.

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Poco después de que se difundiera el video, el jefe de Estado mostró su rechazo en X anunciando que le ordenaba al director nacional de la policía “investigar está irregularidad por constricción al elector.” Igualmente, le pidió a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación al alcalde de Jericó, Sebastián Garcés Piedrahita, “por impedir la libertad de expresión de la ciudadanía”.