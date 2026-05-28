Estudiantes homenajearon al profesor Kevin Santiago Ángel tras ser hallado sin vida en una maleta en Bogotá

La muerte del profesor Kevin Santiago Ángel sigue generando dolor e indignación en Bogotá, especialmente entre quienes lo conocieron en el Colegio Santiago de las Atalayas, donde sus estudiantes decidieron rendirle un homenaje cargado de tristeza, mensajes de justicia y símbolos de despedida.

En un video publicado en TikTok, se ve a varios estudiantes reunidos para recordar al docente, luego de que su cuerpo fuera encontrado sin vida tras haber sido reportado como desaparecido. Durante el homenaje se observaron pancartas en las que pedían justicia por el profesor, además de varias bombas blancas que fueron lanzadas al cielo como parte de la despedida.

Detalles del caso del profesor Kevin Santiago Ángel Video del crimen del profesor Kevin Santiago Ángel. (Foto: Cortesía / Captura de pantalla Noticias RCN - 26 de mayo de 2026) (Cortesía / Captura de pantalla)

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El momento generó conversación en redes sociales, pues mostró el impacto que dejó el caso dentro de la comunidad educativa. Más allá de la noticia judicial, las imágenes reflejaron el dolor de estudiantes que no solo perdieron a un profesor, sino a una figura cercana dentro de su vida escolar.

El acto realizado por los estudiantes del Colegio Santiago de las Atalayas estuvo marcado por mensajes de rechazo frente a lo ocurrido y por el pedido de que el caso no quede en la impunidad. Las pancartas con la palabra “justicia” y los globos blancos terminaron convirtiéndose en los elementos más visibles de una despedida que, como era de esperarse, conmovió a quienes vieron el video en redes.

Aunque el homenaje circuló principalmente en TikTok, el caso ya venía causando impacto por la forma en la que fue encontrado el cuerpo del docente y por los detalles que han comenzado a conocerse dentro de la investigación.

¿Qué se sabe del caso de Kevin Santiago Ángel?

Kevin Santiago Ángel, profesor de educación física de 31 años, fue reportado como desaparecido el pasado 20 de mayo. Según ese reporte, su familia habría tenido el último contacto con él cuando se encontraba en un gimnasio del barrio Gran Colombiano, en la localidad de Kennedy.

Luego de varios días de búsqueda, el cuerpo del docente fue encontrado el 22 de mayo en inmediaciones de una ciclovía del sector de El Tintal, también en Kennedy. El medio informó que el cadáver fue hallado incinerado y posteriormente identificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

El caso tomó más fuerza en las últimas horas, luego de que se conociera un video de una cámara de vigilancia que, según las autoridades citadas por Tropicana, mostraría a tres personas sacando una maleta pesada de una vivienda durante la madrugada del 21 de mayo. De acuerdo con esa versión, dentro de la maleta habría estado el cuerpo del profesor.

Los avances en la investigación del caso de Kevin Ángel

Las autoridades investigan quiénes participaron en el crimen y cuál fue el móvil. Según Tropicana, de manera preliminar se habría descartado el hurto como principal hipótesis y cobran fuerza líneas relacionadas con asuntos personales o pasionales. Sin embargo, hasta el momento no hay una conclusión judicial definitiva, por lo que el caso sigue en investigación.

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El mismo reporte señala que al menos 12 personas estarían siendo investigadas por su posible participación en el crimen. Las imágenes de seguridad se convirtieron en una pista clave para los investigadores, pues permitirían reconstruir parte de lo ocurrido antes de que el cuerpo fuera abandonado.

Por ahora, familiares, estudiantes y allegados de Kevin Santiago Ángel esperan respuestas de las autoridades. Mientras tanto, el homenaje de sus alumnos dejó claro que su muerte no pasó desapercibida y que, para su comunidad educativa, el pedido es uno solo: justicia.