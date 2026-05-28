Alerta en Ibagué por hombre señalado de hacerse pasar por cura para robarle a adultos mayores: así los engañaría

Un hombre que estaría haciéndose pasar por sacerdote en Ibagué ha encendido las alarmas en varios sectores por múltiples señalamientos de hurtos a adultos mayores. El señalado usaba supuestas bendiciones para ingresar a las viviendas de las víctimas, ganarse su confianza y proceder a despojarles del dinero guardado en sus hogares.

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Los casos conocidos hasta el momento ocurrieron en barrios de las comunas 7 y 11 de la capital tolimense, donde dos mujeres de la tercera edad habrían sido engañadas mediante una modalidad que, según las denuncias, incluía manipulación verbal y el intercambio de billetes por papeles de cuaderno.

En el barrio Pedro Ignacio Villamarín, el hombre llegó a una casa presentándose como integrante de una iglesia y mostrando un documento para convencer a una adulta mayor, según señalaron sus familiares. El supuesto sacerdote logró que la mujer abriera la caja fuerte de la vivienda y sacara el dinero que mantenía guardado en el lugar.

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Días después se dio a conocer otro episodio similar en el barrio Refugio, donde otra mujer de la tercera edad cayó en los engaños del hombre, quien dijo pertenecer a la parroquia del Sagrado Corazón del sector de Las Ferias, de acuerdo a lo que relató su hijo en redes. “Se hizo pasar por sacerdote, ingresó a la vivienda de mi madre, una adulta mayor residente en Ibagué, y aprovechando su confianza la engañó, la estafó y le hurtó dinero”, indicó el familiar de la mujer.

“Después de ganarse su confianza les aplica algo para que traigan el dinero y supuestamente les bendiga el dinero. Luego se los cambia por hojas de cuaderno”, agregó.

En uno de los sectores afectados, cámaras de seguridad registraron el momento en que el sospechoso abandona la zona abordando un vehículo Chevrolet blanco. Según la denuncia del familiar de una de las víctimas ya mencionado, se cree que el mismo individuo podría estar involucrado en hechos similares ocurridos durante el 2026 en municipios y ciudades como Caucasia, Barrancabermeja y San Gil, donde también se habrían reportado robos bajo supuestos discursos religiosos.