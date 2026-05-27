¿Se puede votar con cédula digital en las elecciones presidenciales? Esto dice la ley

Ciudadanos, jurados de mesa y autoridades participaron en la jornada electoral en Antioquia, donde se eligió el nuevo Congreso y se realizaron consultas interpartidistas. (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia - 8 de marzo de 2026)

Ciudadanos votando y jurados realizando el conteo de votos en un puesto electoral en Antioquia.

A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, una de las preguntas más repetidas entre los ciudadanos tiene que ver con el documento que deben presentar en el puesto de votación. La duda es concreta: ¿se puede votar con la cédula digital o únicamente sirve la cédula física?

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La respuesta es sí. Los ciudadanos pueden votar con la cédula digital en las elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo de 2026, siempre que estén habilitados en el censo electoral y acudan al puesto de votación que tienen asignado por la Registraduría Nacional.

Este punto es importante porque muchas personas ya hicieron el trámite de la cédula digital y no tienen claro si el documento en el celular tiene la misma validez que la cédula amarilla con hologramas o la cédula física en policarbonato.

¿La cédula digital sirve para votar?

De acuerdo con lo establecido por la normativa colombiana y con reportes de servicio electoral, la cédula digital tiene validez legal como documento de identificación. Por eso, puede ser presentada por los ciudadanos al momento de votar.

Sin embargo, no basta con tener la cédula digital activa. Para ejercer el derecho al voto, la persona debe aparecer en el censo electoral y dirigirse al puesto y mesa que le fueron asignados. Es decir, el documento permite identificarse, pero no reemplaza la obligación de estar registrado correctamente para votar.

La recomendación principal es consultar antes de la jornada electoral el puesto de votación en la página de la Registraduría, ingresando el número de cédula. Allí se puede verificar la ciudad, dirección, zona y mesa correspondiente.

¿Qué documentos sirven para votar en Colombia?

Para votar en las elecciones presidenciales, los ciudadanos pueden presentar la cédula amarilla con hologramas, la cédula física o la cédula digital. Lo importante es que el documento permita validar la identidad del votante ante los jurados de votación.

En cambio, no se debe asumir que otros documentos sirven para votar. El pasaporte, la licencia de conducción, la contraseña o documentos diferentes a la cédula no reemplazan el documento electoral válido para ejercer el voto.

Por eso, si una persona tiene dudas sobre el estado de su documento o no ha activado correctamente la cédula digital, lo más recomendable es revisar con anticipación y no esperar hasta el domingo para resolver el problema.

¿Cómo se usa la cédula digital el día de elecciones?

Quienes tienen cédula digital deben llevar su celular con suficiente batería y tener habilitada la aplicación oficial Cédula Digital Colombia. Al llegar al puesto de votación, deberán presentar el documento ante los jurados, quienes verificarán la identidad del ciudadano antes de entregarle el tarjetón.

Es importante evitar capturas de pantalla o imágenes enviadas por terceros. La cédula digital debe presentarse desde la aplicación oficial, ya que allí se encuentran los mecanismos de seguridad y verificación del documento.