Agente de Tránsito se pasó de ‘madre’ y puso a hacer planas a motero para ahorrarle costoso comparendo

Diariamente, son miles los policías y agentes de tránsito que salen a hacer su labor para velar porque se cumplan las normas y que la movilidad mejore en todos los aspectos y se reduzca la accidentalidad. Justamente, uno de estos uniformados está recibiendo elogios por ahorrarle a un motero un costoso comparendo, pero poniéndole a hacer algo que lo trasladó a su infancia, unas largas planas.

El agente Brian Castro, utilizó lo masivo de su cuenta de TikTok para mostrar una metodología pedagógica que está implementando en situaciones que no necesariamente son motivo de multa, pero que sí deben dejarle un ‘castigo’ y enseñanza al infractor.

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Esto quedó en evidencia en un video que rápidamente se viralizó en la plataforma china, superando las 300 mil reproducciones. En él se ve que, en medio de un procedimiento realizado en cercanías del Estadio El Campín en Bogotá, puso a un motero a hacer varias planas tras cometer una infracción, escena por la que está recibiendo elogios, no solo por ahorrarle una buena ‘plata’ a la infracción; también porque el acto ayudó a quitar varios estigmas que se tienen sobre estos agentes azules.

“Prefiero hacer planas a pagar un comparendo”, “El primer tombo que me cae bien”, “Créame que aprende uno más asi”, “Ojalá fueran así toda la movilidad; mejoraría un montón”, “Me estás haciendo recuperar la fe en tránsito”, “Mokus estaría orgulloso de esa pedagogía”, y “Un agente de policía que merece respeto”, fueron algunas de las reacciones.

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Condenan a hombre por insultos racistas contra agente de tránsito en Cali

El Juzgado 10 Penal del Circuito de Cali condenó a Henry Alexis Velasco Rodríguez a 37 meses de prisión, luego de hallarlo responsable por agredir verbalmente con expresiones racistas e intimidar al agente de tránsito José Félix Angulo. La decisión judicial también incluye una multa superior a cinco salarios mínimos legales vigentes, cercana a los nueve millones de pesos. Además, al condenado le fueron negados beneficios de excarcelación, por lo que deberá ser trasladado a un centro penitenciario.

Los hechos ocurrieron el 16 de mayo de 2025 en el barrio San Fernando, cuando Angulo realizaba labores de control vial. El agente solicitaba documentos a una ciudadana que habría estacionado en una zona prohibida frente a un establecimiento comercial. En medio del procedimiento, Velasco, quien trabajaba cerca del lugar y no estaba involucrado directamente en la infracción, se acercó al funcionario y comenzó a insultarlo con frases discriminatorias y provocaciones.

Videos grabados por testigos fueron claves dentro del proceso judicial, pues permitieron evidenciar la agresión verbal y el intento de generar una confrontación. Tras la difusión del caso, el establecimiento donde laboraba el agresor se apartó públicamente de su conducta. Días después, investigadores del CTI lograron capturarlo.

El caso tuvo amplia repercusión por la actitud del agente Angulo, quien mantuvo la calma durante el ataque. Posteriormente, fue reconocido por la Alcaldía de Cali por su comportamiento ejemplar. Aunque interpuso la denuncia para sentar un precedente contra el racismo, también manifestó haber perdonado personalmente a su agresor.