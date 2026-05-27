Capturaron a sujeto que habría asesinado a un hombre por robarle patineta eléctrica en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, comunicó los resultados operativos de la Policía contra el homicidio

Por medio de un comunicado de prensa publicado en la mañana de este miércoles 27 de mayo, la Policía Metropolitana de Bogotá dio detalles sobre a captura de 73 personas señaladas por el delito de homicidio. Entre ellos, un sujeto que habría participado en el asesinato de un ciudadano de 59 años por robarle una patineta eléctrica.

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Los hechos se presentaron el 30 de jullio del año pasado, cuando la víctima se estaba movilizando en plena vía pública y fue atacado. Tras ser herido, el hombre alcanzó a ser trasladado a la Clínica Santa Fe, pero falleció poco después.

“La víctima se movilizaba en su patineta eléctrica cuando fue abordada por tres personas, quienes con armas cortopunzantes la despojaron de su vehículo y la hirieron, causándole la muerte. Además, de acuerdo con las investigaciones, el implicado cometía hurtos violentos en horas de la noche en compañía de sus cómplices, seleccionaba a sus víctimas para posteriormente seguirlas y asaltarlas de forma violenta. Asimismo, se determinó que en agosto de 2025 hurtó una droguería en la localidad de Usaquén. El capturado registra seis anotaciones judiciales por el delito de hurto”, puntualizó la Policía sobre este caso.

Otros capturados por el delito de homicidio

La Policía indicó que también fue detenido un sujeto señalado por el presunto feminicidio de su pareja, un delito que también se habría cometido en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

“Esta persona, al parecer, alteró la escena con la finalidad de simular un suicidio y desviar las actividades investigativas. Sin embargo, gracias a las labores técnicas y técnico-científicas desarrolladas, se pudo esclarecer estos hechos”, explicó la Policía.

Adicionalmente, comunicaron la detención de un ciudadano venezolano conocido como alias Papeles, quien se encontraba en el cartel de los más buscados de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

“Esta persona presuntamente habría asesinado en el año 2025 a un ciudadano extranjero por quedarse con el dinero producto de la venta de estupefacientes y, posterior a esto, ordenó a otros integrantes arrojar el cuerpo al río Cauca para no dejar evidencia”, puntualizó la Policía.

A estas capturas se sumó la detención de cuatro presuntos sicarios que habrían estado operando en la capital.

“Es importante resaltar que en lo que va corrido del 2026 hemos logrado una reducción en el homicidio equivalente a un 7% con 33 casos menos en comparativo al 2025; asimismo, hemos incautado más de 645 armas de fuego e impuesto 92.434 comparendos mediante la Ley 1801 por el porte de armas cortopunzantes”, explicó la Policía en su comunicado de prensa.