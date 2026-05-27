Hallaron el cuerpo de un hombre envuelto en un costal en plena vía del barrio María Paz de Kennedy

Los habitantes del barrio María Paz de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, hicieron un escabroso hallazgo en plena vía pública: el cuerpo de un hombre apareció dentro de un costal.

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De acuerdo con los testimonios que se conocieron en las últimas horas, el cadáver habría tenido signos de violencia. En las imágenes que han sido difundidas en redes sociales se observa que los uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá acordonaron la cuadra en la que fue hallado el cuerpo con el fin de adelantar el levantamiento y realizar las respectivas labores investigativas.

Según la información compartida por el noticiero de Citytv, el hombre habría presentado heridas con arma blanca que darían pistas de cómo fue su deceso.

“Es de anotar que en este momento se está haciendo la verificación y recolección de elementos materiales probatorios y evidencias físicas para dar con los responsables”, aseguró el teniente coronel Juan Montilla, Comandante de Policía de la localidad de Kennedy.

Pese a este hallazgo, el coronel advirtió que en la localidad se ha presentado una reducción considerable en la cantidad de homicidios este año, pues se han registrado 16 casos menos en comparación con las cifras registradas en el mismo período del año 2025.

Capturaron a 73 personas por homicidios en Bogotá

El hallazgo de este cadáver se dio justo el mismo día en el que la Policía Metropolitana de Bogotá informó que había dado con la captura de 73 personas señaladas por el delito de homicidio. Entre ellos había varios presuntos responsables de casos mediáticos, como el sujeto que habría asesinado a un hombre de 59 años en Usaquén por robarle una patineta eléctrica.

“Las capturas se lograron gracias a un trabajo articulado con la Sijin entre los meses de abril y mayo de este año. Cada uno de estos casos de homicidio nos duele profundamente y tenemos que trabajar sin descanso para que todos los homicidas paguen en la cárcel”, advirtió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre estos hechos.