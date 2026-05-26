Buscan desesperadamente a turista de 22 años que se lanzó desde una lancha al embalse de Guatapé

Un joven turista de 22 está siendo buscado insistentemente por equipos de rescate en Guatapé, Antioquia, desde el domingo 24 de mayo, después de que se lanzara intencionalmente a las aguas de su embalse, sin chaleco salvavidas, desde una embarcación donde compartía con otras personas.

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El hombre participaba de una celebración a bordo de un planchón que zarpó desde los muelles de Guatapé a la 1:30 p. m., según El Tiempo. La alerta sobre su desaparición se emitió, aproximadamente, a las 6:15 de la tarde, justo cuando la embarcación transitaba frente a la Isla del Sol, en un punto intermedio entre los sectores conocidos como Palmira y Magdalena.

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Esa misma noche, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Peñol se desplazó al lugar para recopilar información e iniciar las labores de búsqueda y, el lunes 25 de mayo, 14 buzos especializados de los cuerpos de bomberos de Marinilla, El Peñol, La Ceja, El Retiro y El Carmen de Viboral comenzaron a trabajar en el rastreo a profundidades de entre 20 y 33 metros. Esa operación cuenta con dos embarcaciones, sonares especializados y demás equipos técnicos.

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Henry Berrio Ocampo, comandante del Cuerpo de Bomberos de El Peñol, señaló que las condiciones del embalse como las bajas temperaturas del agua, la poca visibilidad y la profundidad a la que se trabaja, dificultan la operación. Por su parte, la alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, le dijo al medio regional MiOriente que el hombre desaparecido es de Medellín, y llamó la atención porque ningún integrante de la lancha donde iba él no estaban usando chalecos salvavidas.