Indignante: Estudiantes de colegios públicos recibieron más de 40.000 computadores malos en programa del Gobierno

Desde el programa Computadores para Educar (CPE), hoy llamado Tecnologías para Aprender, emitieron este viernes, 22 de mayo, un comunicado relatando una penosa situación reportada tras la entrega de decenas de miles de computadores en colegios públicos del país.

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Esta iniciativa, liderada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (MinTIC), se refirió a denuncias difundidas por varios medios sobre la distribución de más de 40.000 equipos en estado crítico en diferentes instituciones del país, donde se supone que se buscaba mejorar el acceso a estas herramientas para los niños, niñas y adolescentes.

Cerca de un millón de estudiantes afectados

Según Caracol Radio, los computadores, de la marca Compumax, fueron adquiridos entre 2022 y 2023 por medio de un contrato por $45.000 millones suscrito con la firma Selcomp Ingeniería S. A. S. Poco después, desde distintos departamentos empezaron a llegar alertas sobre fallas masivas en los equipos, lo que afectó directamente el ejercicio pedagógico.

Uno de los datos más reveladores que entregó la emisora fue que los controles de calidad solo se hicieron sobre una pequeña muestra de los equipos entregados. Por ejemplo, de un primer grupo de 310 portátiles apenas se revisaron 32, y en otra entrega de 13.000 equipos se probaron únicamente 200, por lo que no habían garantías sobre el buen funcionamiento de todos los computadores.

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CPE manifestó que, bajo la Dirección Ejecutiva de Óscar Sánchez, se inició una revisión exhaustiva de la orden de compra 101210 de 60.000 computadores que se había comenzado a investigar desde el 2024. “Se lograron identificar 41.259 equipos con defectos críticos: portátiles que no prendían, no arrancaban, se bloqueaban o quedaban en “pantalla azul”, impidiendo el ingreso al sistema operativo".

El proyecto confesó que ese desastre logístico afectó la educación de cerca de un millón de estudiantes en toda Colombia, y aseguró que la contratación se llevó a cabo durante el anterior gobierno.

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Irregularidades encontradas

“Estas investigaciones revelaron un hecho inaceptable: el contratista Selcomp Ingeniería S. A. S., que le vendió los computadores al Estado, era el mismo operador que a través de otro contrato manejaba la mesa de servicio encargada de recibir las quejas por las fallas”, afirmaron, sobre la gravedad del hecho que llevó a que la empresa no estuviera correctamente vigilada por su participación como canal de reportes.

Ante esto, el programa tomó acciones como la declaración del incumplimiento total de la orden de compra mediante la Resolución 120 del 19 de diciembre de 2025. Así, consiguieron que se hiciera efectiva la póliza y Seguros del Estado S. A. pagara $4.500 millones por el amparo de cumplimiento. Además, se elevaron denuncias a la Contraloría que hacen parte de una investigación formal desde hace dos años.

En medio de las dudas por la reparación a los estudiantes y colegios tras este episodio, CPE aclaró que “estos recursos recuperados serán ejecutados con total transparencia para adquirir nuevos equipos y reparar a las instituciones educativas afectadas.