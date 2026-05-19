Escándalo en la Conmebol: presidente de la Conmebol habría recibido dinero recuperado de corrupción en la FIFA

ARCHIVO - Alejandro Domínguez, el presidente de la CONMEBOL, ingresa al estadio durante el partido entre Venezuela y Canadá por los cuartos de final de la Copa América, el 5 de julio de 2024, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez)

A pocas semanas del Mundial 2026, una publicación del New York Times trajo de nuevo el infame escándalo del FIFAgate a la opinión pública, esta vez de cuenta de un presunto hecho que involucra al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, Alejandro Domínguez.

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El paraguayo enfrenta una denuncia interna de ética que asegura que recibió millones de dólares de los fondos recuperados de aquel caso. Al parecer, Domínguez habría recibido más de 5 millones de dolares del dinero recuperado por esa federación de fútbol después de conseguir la devoluciones de grandes sumas de dinero perdido por la corrupción.

Altos cargos de la FIFA ya conocían la denuncia hace más de un año, según revelaron tres personas con conocimiento directo que pidieron mantener su anonimato. Domínguez, quien también es uno de los ocho vicepresidentes de la FIFA y asumió la presidencia de la Conmebol en 2016, es señalado de obtener tal dinero como si se tratara de una bonificación o comisión secreta, y al menos otro alto funcionario de la confederación habría hecho lo mismo.

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Esos fondos recuperados que habrían caido en las arcas de Domínguez corresponden a dineros sustraídos de cuentas bancarias que en su día fueron controladas por funcionarios de la Conmebol implicados en el escándalo de 2015, en el que fueron imputados más de una decena de funcionarios del fútbol sudamericano.

La confederación declinó hacer comentarios y solo dijo que desconocía la existencia de una denuncia de ética. La FIFA no respondió a las reiteradas peticiones de comentarios y Dominguez tampoco se ha referido los fuertes señalamientos que se presentan cuando el mundial está ad portas de jugarse en el continente americano.