Video | Así fue el impactante choque frontal entre un camión y un bus que terminó en tragedia en Santander

Recientemente comenzó a circular en redes sociales un impresionante video de un choque en Santander, en la vía Puente Nacional - San Gil, que dejó una víctima fatal y una angustiante escena para los pasajeros y conductores de varios vehículos.

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El accidente se registró en la tarde del jueves 21 de mayo en el kilómetro 13+635, a la altura del sector Cite, e involucró a un bus municipal de la empresa Reina, un furgón JAC y una camioneta Mazda.

El video de vigilancia que captó el momento muestra como, por una posible imprudencia, el bus y el furgón impactan de frente con fuerza y afectan también a la camioneta, dejando una víctima mortal y tres personas más con heridas de gravedad.

Además, los vehículos sufrieron pérdidas considerables y varios de sus ocupantes quedaron atrapados en el interior de los automotores durante un rato por las abolladuras a su estructura. Poco después consiguieron salir con la intervención de rescatistas, y fueron atendidos por personal paramédico y unidades de bomberos.

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Los lesionados, que requirieron traslado a centros asistenciales, son Johan Daniel Rodríguez Ruiz, de 18 años, quien conducía la camioneta; Sahily Antonella Mateus Vanegas, de 7 años, quien acompañaba en dicho vehículo; y Angie Natalia Rodríguez Díaz, de 26 años, quien viajaba como pasajera en el bus.

En cuanto a la víctima mortal, se trató de Néstor Ochoa Siachoque, un conductor independiente de 65 años quien operaba el furgón involucrado. Agentes de la unidad criminalística de Tránsito asumieron las labores del levantamiento del cuerpo y el correspondiente traslado hacia las instalaciones de Medicina Legal.