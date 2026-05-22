Protestas en la Pedagógica terminan en enfrentamientos entre encapuchados y Policía: conozca los cierres viales

A la altura de la calle 72 con carrera 11, en la sede de la Universidad Pedagógica Nacional, comenzaron a registrarse enfrentamientos entre encapuchados y Fuerza Pública en medio de la jornada de protestas de este 22 de mayo. Cerca de 30 personas con el rostro cubierto pelean con uniformados de la UNDMO (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden), lo que ha generado cierres y desvíos para los vehículos que circulan por la zona.

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Varias tanquetas de la UNDMO hacen presencia en el lugar, y desde el campus se lanzan ataques con objetos contundentes y bombas molotov hacia los miembros de la Fuerza Pública. Por esta situación de orden público, se reportan cierres en los siguientes puntos:

Calle 72 con Carrera 9

Calle 72 con Carrera 10

Carrera 11 con Calle 74

Carrera 11 con Calle 75

Carrera 11 con Calle 76

Como rutas alternas, se sugiere tomar la calle 85, la av. Mutis y la NQS.

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Desde la Secretaría de Gobierno informaron que “la etapa de diálogo fue suspendida debido al porte y lanzamiento de objetos contundentes por parte de grupos aislados. Inicia intervención por parte de la UNDMO”.

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Tras los disturbios, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, se pronunció y señaló que en los enfrentamientos se habrían usado elementos peligrosos que no habían sido detectados en ocasiones pasadas, como material de metralla. "Los grupos aislados que están actuando violentamente tienen una lógica organizada e intencionada en su proceder“, señaló Quintero.