¿Qué opina? Candidato presidencial afirmó en debate de Caracol que el líder paramilitar Carlos Castaño “fue una luz”

Carlos Castaño (derecha) fue uno de los promotores de la formación de las Autodefensas Unidas de Colombia para combatir a la guerrilla de las FARC.

En medio de un debate presidencial televisado por Noticias Caracol, un candidato generó polémica por hablar con admiración de Carlos Castaño, líder paramilitar cofundador de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se trata de Santiago Botero, quien ha sido criticado por usar un discurso violento en su campaña y a quien el propio director del programa cuestionó con dureza.

Lea también: Dolorosa tragedia en Bogotá: niño de cinco años murió tras caer del piso 15 de un edificio residencial en Fontibón

“Cuando usted me habla de Carlos Castaño habla de alguien que le dio esperanza a Colombia, ¿uno cómo puede decir eso?“, preguntó el periodista, a lo que Botero respondió: ”No sé si usted se acuerda en esa época de los Castaño que los guerrilleros tenían tomadas las carreteras y esto era muy difícil de transitar y Carlos Castaño en ese momento fue una luz en medio de ese desespero que tenían los colombianos".

El candidato continuó defendiendo a Castaño pese a los cuestionamientos de Vargas, quien se refirió al paramilitar como uno de los peores asesinos del país. A ello, Botero respondió: ¿Quiere que le diga quienes son los peores asesinos de este país? los congresistas, matan 20.000 personas al año en el sistema de salud, ¿Y quién está hablando de ellos?“.

Esto le puede interesar: Defensora del Pueblo rechazó posible convocatoria de Sebastián Villa a la Selección Colombia: esto le dijo a la FCF

Finalmente, el candidato buscó alivianar su afirmación señalando que solo admira del paramilitar “esa parte humana de cuando a su papá lo mataron y el se defendió y empezó a ayudar a las personas”. “Admiro de él que no se dejó permear del narcotráfico y por eso lo mataron, pero yo no admiro lo otro”, precisó.

Cabe recordar que bajo el mando de Carlos Castaño, los grupos paramilitares que lideró cometieron miles de asesinatos selectivos como el de Jaime Garzón y masacres como la de Mapiripán y la de El Aro.