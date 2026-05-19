Video | Impresionante accidente en El Santuario: bus sin frenos causó choque múltiple que dejó más de 15 heridos

Un grave accidente de tránsito conmocionó esta tarde a la población de El Santuario, Antioquia y dejó más de 15 heridos. Según el secretario de Gobierno de ese municipio, Farid Rodríguez Causil, el hecho se registró a las 4:40 de la tarde en la vía que comunica el casco urbano con la vereda Alto de Pepito, contiguo al barrio Señor de las Misericordias.

La causa sería una falla mecánica

El siniestro ocurrió cuando un bus de servicio público de la empresa Cotraelsa perdió el control y generó un choque múltiple con otros cuatro vehículos, dejando un saldo de 17 personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad.

Según la administración municipal, algunas de las personas lesionadas eran pasajeros de la buseta, otros se encontraban sobre la vía en el momento del accidente y varios más estaban al interior de los vehículos impactados.

Los videos captados al momento del choque muestran la desesperación de los transeuntes y los pasajeros de los diferentes vehículos. Poco a poco la escena empieza a llenarse de personas que buscan ayudar a los afectados.

Dos heridos de gravedad

Todos los lesionados fueron trasladados al hospital local San Juan de Dios, pero dos pacientes debieron ser remitidos a centros asistenciales de Rionegro, también en el Oriente Antioqueño, por la gravedad de sus heridas.

La emergencia fue atendida por la alcaldía municipal,administración municipal, los Bomberos, Defensa Civil, Secretaría de Tránsito, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Planeación. También se está acompañando a los familiares de los lesionados, mientras que la investigación sigue en curso para esclarecer las causas del siniestro.