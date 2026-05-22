Capturan en Bogotá a poderoso narcotraficante europeo buscado por la Interpol: llevaba una exorbitante cantidad de efectivo

En el aeropuerto internacional El Dorado, las autoridades colommbianas capturaron al ciudadano neerlandés Glenn Sherman De Freitas, señalado articulador principal de una estructura delictiva trasnacional a la que se le atribuye el envío de diversas cantidades de clorhidrato de cocaína desde esa terminal aérea en Bogotá hacia varios países de Europa.

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El hombre, nacido en Curazao y buscado con circular roja de la Interpol, fue ubicado en un inmueble de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. En el procedimiento, realizado de manera conjunta entre la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, se le incautaron 10 kilogramos de cocaína, un revólver, 10 cartuchos de diferentes calibres y 456 millones de pesos en efectivo.

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De Freitas sería el encargado de acopiar los estupefacientes en la vivienda en la que fue aprehendido, definir los métodos de camuflaje de la sustancia entre maletas y coordinar la salida a múltiples destinos internacionales. Igualmente, se le atribuyen nexos con redes criminales de Colombia, España, Países Bajos y Albania.

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El Tribunal de Zwolle, en Países Bajos, requiere al ciudadano para que responda por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes, sin embargo, por ahora permanecerá privado de la libertad en Colombia mientras se concretan los trámites legales y diplomáticos para su extradición a ese país europeo.