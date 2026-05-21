Vándalos atacaron tienda de Juan Valdéz y en redes piden que les enseñen a respetar: “Además de violentos, son unas completas bestias”

Durante este jueves 21 de mayo, Bogotá vivió una nueva jornada de manifestaciones que provocó afectaciones en la movilidad y dejó varios hechos de vandalismo en distintos puntos de la capital.

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Desde el mediodía, estudiantes, docentes y colectivos sociales se movilizaron por corredores como la carrera Séptima, la calle 26 y la avenida Caracas, generando bloqueos y desvíos en el tránsito vehicular. Las autoridades distritales ya habían advertido sobre posibles concentraciones y marchas durante la semana en localidades como Chapinero, Santa Fe y La Candelaria.

Entre las actividades convocadas también figuraba una denominada “gran movilización antifascista y antiimperialista”, programada en la calle 72 con carrera 11, mientras que en la calle 45 con carrera Séptima las autoridades mantenían monitoreo preventivo ante posibles concentraciones.

Ataque a sede de campaña de Paloma Valencia

En medio de la jornada se registraron varios hechos vandálicos. Uno de los más relevantes ocurrió en la sede de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia, ubicada sobre la carrera Séptima con calle 53.

Según reportes conocidos hasta ahora, un grupo de encapuchados atacó el lugar, rompió vidrios y causó daños en la fachada del inmueble.

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El hecho rápidamente generó reacciones en redes sociales y sectores políticos, especialmente en medio del ambiente electoral que atraviesa el país de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

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A los disturbios también se sumaron grafitis y daños a diferentes establecimientos comerciales de la zona, incluidos bancos y locales ubicados sobre la carrera Séptima.

Sin embargo, uno de los episodios que más conversación generó en redes sociales fue el ataque a una tienda de Juan Valdez.

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De acuerdo con imágenes difundidas en plataformas digitales, varios manifestantes realizaron grafitis sobre los vidrios del establecimiento y escribieron mensajes como “afuera las multinacionales”.

La situación abrió un debate entre usuarios en redes sociales, donde algunos interpretaron las consignas como una crítica al modelo económico y a la presencia de grandes empresas, mientras otros cuestionaron que el ataque involucrara una marca asociada históricamente con el café colombiano.