Movimiento católico se sumó a campaña de Abelardo de la Espriella y dan fe de ser testigos de su conversión

Abelardo de la Espriella en la Basílica de ‘El Señor de los Milagros’ en Buga

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella vuelve a moverse entre política, religión y conversación pública. Esta vez, el foco está en la creación de un movimiento católico que dice respaldar al candidato y que asegura ser testigo de su conversión religiosa, un tema que ha generado debate desde que el abogado pasó de presentarse públicamente como ateo a hablar de su fe como uno de los ejes de su vida y de su proyecto político.

El movimiento se llama ‘La Gerencia de la Fe Católica’ y tiene como uno de sus referentes al actor y misionero Juan Pablo Obregón, quien aseguró que el propio De la Espriella fue quien los buscó. Según Obregón, el respaldo no nace únicamente por afinidad electoral, sino porque consideran que han visto de cerca un proceso espiritual real.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>> Abelardo de la Espriella se pronunció tras asesinato de integrantes de su campaña en Meta

Abelardo De la Espriella arremetió contra María Lucía Fernández en vivo Abelardo De la Espriella arremetió contra María Lucía Fernández en nuevo segmento de Noticias Caracol. (Foto: Captura de video Noticias Caracol 12 de mayo de 2026) (Captura de pantalla.)

“La conversión de Abelardo es tan real que en la campaña nació el movimiento ‘La Gerencia de la Fe Católica’ y la estamos manejando nosotros a nivel nacional; porque nos consta, porque tenemos un candidato coherente y no estamos votando por lo menos peor, nos identificamos con él”, afirmó Obregón.

La aparición de ‘La Gerencia de la Fe Católica’ suma un nuevo capítulo a la estrategia de De la Espriella, quien en los últimos meses ha hablado con más frecuencia de religión, valores cristianos y defensa de la fe. El candidato también ha respondido a quienes cuestionan su cambio espiritual, teniendo en cuenta que durante años fue recordado por declaraciones en las que se identificaba como ateo.

Ese pasado ateo es precisamente una de las razones por las que el tema genera conversación. Para sus críticos, su discurso religioso aparece en un momento electoral clave; para sus seguidores, en cambio, se trata de un proceso personal que ahora tiene expresión política.

Obregón también hizo un llamado a quienes respaldan al candidato para que se sumen como testigos electorales en todo el país. Según él, no basta con tener votos si no hay una estructura que cuide el proceso en las mesas.

“Aparte de esto, necesitamos testigos electorales en todo el país, ahí se pierden las elecciones. Tenemos los votos pero necesitamos mucho más apoyo”, señaló.

Como quien dice, el movimiento no solo busca acompañar espiritualmente la candidatura, sino también entrar en la organización territorial de la campaña, especialmente en un momento en el que cada voto puede terminar siendo clave.

El tema religioso se ha vuelto uno de los puntos más comentados alrededor de De la Espriella. El País de España publicó que el candidato ha capitalizado su discurso como “ateo arrepentido” para conectar con sectores religiosos, especialmente en medio de una campaña donde la fe, la familia y la llamada batalla cultural han tomado bastante fuerza.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 🟢 >>> ¿Quién es Alex Saab y por qué es importante su proceso con las autoridades? Salpica a candidato presidencial y al régimen de Nicolás Maduro

Además, De la Espriella se reafirmó como cristiano católico durante una entrevista con Noticias Caracol, en la que incluso mostró escapularios como símbolo de su fe.

La creación de ‘La Gerencia de la Fe Católica’ deja claro que el componente religioso ya no es un elemento secundario dentro de su campaña. Para sus promotores, es una prueba de coherencia; para sus críticos, una movida que mezcla fe y estrategia electoral. Lo cierto es que el tema ya entró de lleno al debate político y promete seguir dando de qué hablar en plena carrera presidencial.