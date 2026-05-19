“Se metió con un niño”: Indignación por extranjero que golpeó a menor por bailar en cine de Medellín

Foto: Estefanía Zuluaga Villa (Madre de menor golpeado en Medellín por un extranjero)

Un nuevo caso de presunta agresión contra un menor de edad generó indignación en Medellín, luego de que las autoridades confirmaran la captura de un ciudadano francés señalado de atacar físicamente a un niño dentro de una sala de cine en el sector de El Poblado.

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El caso, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, ocurrió en un reconocido centro comercial de la ciudad y ha provocado una ola de reacciones por la gravedad del relato entregado por la madre del menor.

¿Qué ocurrió dentro de la sala de cine?

Según las versiones conocidas hasta ahora, el hecho se habría presentado durante una función de cine cuando, presuntamente, el extranjero perdió el control por el comportamiento del menor.

De acuerdo con el testimonio de la madre (Estefanía Zuluaga Villa) , el ciudadano francés habría reaccionado de manera violenta contra el niño, situación que desató momentos de tensión dentro de la sala.

De acuerdo con el relato, el menor de edad de 15 años estaba junto a sus amigos viendo la película de Michael Jackson cuando al final de la función empezaron a bailar. Ahí es cuando el sujeto, se levantó a insultarlos y posteriormente a golpearlos

“Mi hijo quedó en shock, empezó a llorar y no entendía qué estaba pasando”, relató la mujer en declaraciones difundidas por medios nacionales.

La madre también aseguró que la situación escaló rápidamente y que varias personas presentes en el lugar intervinieron tras percatarse de la agresión.

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El video y la indignación en redes

Aunque inicialmente el caso comenzó a circular a través de testimonios y publicaciones ciudadanas, posteriormente videos y versiones del incidente comenzaron a difundirse masivamente en redes sociales, aumentando la presión sobre las autoridades.

Muchos usuarios cuestionaron el comportamiento del hombre y exigieron acciones judiciales inmediatas, especialmente por tratarse de un menor de edad.

La viralidad del caso provocó además un intenso debate sobre la convivencia en espacios públicos y las reacciones violentas frente a situaciones cotidianas.

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Captura del ciudadano francés

Tras conocerse los hechos, las autoridades adelantaron el procedimiento correspondiente y confirmaron la captura del ciudadano francés señalado de la agresión.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre el proceso judicial que enfrentará el extranjero ni sobre los delitos que podrían imputársele.

Sin embargo, el caso ya está siendo analizado por las autoridades competentes para determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido.