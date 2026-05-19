Condenan a 17 años de cárcel a hombre que atacó a otro en Bosa por portar una camiseta de un equipo de fútbol

Un nuevo caso de violencia alrededor del fútbol volvió a dejar en evidencia que la pasión por una camiseta, cuando se mezcla con intolerancia y ataques entre barras, puede terminar convertida en una tragedia. Esta vez, el hecho ocurrió en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, donde un hincha fue atacado con arma cortopunzante por vestir la camiseta de un equipo de fútbol.

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El caso no es reciente, pero sí tuvo una decisión clave en los últimos días. Cristian Camilo Lasso García fue condenado a 17 años y 6 meses de prisión por su responsabilidad en el ataque contra la vida de un aficionado, en hechos ocurridos el 20 de octubre de 2024, en inmediaciones del barrio Chico Sur.

Hincha fue atacado frente a su vivienda en Bosa

De acuerdo con El Espectador, la víctima se encontraba frente a su vivienda usando la camiseta de un equipo de fútbol cuando fue interceptada por varias personas que portaban cuchillos y objetos contundentes. En medio de esa agresión, Lasso García atacó al hincha con un arma cortopunzante mientras este intentaba escapar.

La Fiscalía General de la Nación estableció que el ataque estuvo motivado por rivalidades entre barras futboleras, una situación preocupante que vuelve a poner sobre la mesa el debate por la violencia que todavía rodea a algunos sectores del fútbol colombiano.

Lo más grave del caso es que la víctima pudo haber muerto. Según el ente acusador, la rápida reacción de sus familiares y la atención médica oportuna fueron determinantes para salvarle la vida. Contra todo pronóstico, el ataque no terminó en un homicidio, pero sí dejó un proceso judicial que ahora terminó con una condena en primera instancia.

Condena de más de 17 años de prisión

Con las pruebas presentadas por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, un juez condenó a Cristian Camilo Lasso García a 17 años y 6 meses de prisión. Además de la pena principal, el hombre también quedó inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo tiempo de la condena.

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El juez también negó la suspensión de la condena y el beneficio de prisión domiciliaria, por lo que ordenó su traslado inmediato a un centro penitenciario. Hasta ese momento, Lasso García permanecía con medida de aseguramiento en su lugar de residencia.

Eso sí, la decisión fue emitida en primera instancia, por lo que todavía puede ser apelada a través de los recursos legales correspondientes.

La violencia entre barras sigue siendo un problema

Aunque no se ha confirmado públicamente a qué equipos pertenecían las personas involucradas, el caso sí fue relacionado por la Fiscalía con rivalidades entre barras futboleras. Ese detalle es clave, porque muestra que el problema no está únicamente en los estadios, sino también en barrios, calles y espacios cotidianos donde una camiseta puede convertirse en excusa para una agresión.

Preocupante es poco. El fútbol debería ser conversación, fiesta, discusión y hasta molestia deportiva, pero no una razón para atacar a alguien con cuchillos u objetos contundentes. Este caso en Bosa deja una reflexión dura para las autoridades, los clubes y los propios hinchas: ninguna camiseta puede valer más que la vida de una persona.

Se espera que el proceso continúe su curso judicial si la defensa decide apelar. Mientras tanto, la condena deja un mensaje claro frente a este tipo de hechos: la violencia disfrazada de pasión futbolera también tiene consecuencias penales graves.