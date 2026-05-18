Atención: Encontraron el vehículo en el que fue movilizada Yulixa Toloza en la frontera con Venezuela

Identifican el vehículo en el que sacaron a Yulixa Toloza de centro estético en el que la operaron. (Foto: Captura de video Noticias Caracol, 16 de mayo 2026)

Encuentran vehículo en el que sacaron a Yulixa Toloza del centro estético

Nuevos hallazgos en la investigación por la desaparición de Yuliza Toloza, la mujer de 52 años vista por última vez luego de someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino de Bogotá.

Según información revelada por Noticias Caracol, las autoridades ubicaron el vehículo en el que fue trasladada la mujer tras salir del establecimiento Beauty Láser, lugar que posteriormente fue sellado por funcionar presuntamente de manera ilegal.

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Encontraron el vehículo en el que trasladaron a Yulixa Toloza en la frontera con Venezuela

El automóvil, un Chevrolet Sonic gris, fue encontrado en una zona fronteriza con Venezuela, hecho que ahora hace parte de las líneas de investigación que adelantan los organismos judiciales para establecer qué ocurrió con la mujer y quiénes estarían involucrados en su desaparición.

Las nuevas fotografías conocidas por el noticiero muestran que el carro presenta aparentes manchas o marcas de color verde en parte de la carrocería, detalle que ya es analizado por los investigadores.

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De acuerdo con el informe, las autoridades intentan reconstruir el recorrido que hizo el vehículo después de abandonar Bogotá en la madrugada posterior al procedimiento estético.

El caso ha generado conmoción desde que cámaras de seguridad registraron el momento en que Yuliza Toloza fue sacada del centro estético en delicado estado de salud y subida al automóvil por varias personas.

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Testigos y allegados aseguraron que la mujer presentaba un grave deterioro físico luego de someterse a una lipólisis láser con sedación. “Hiperventilando, pálida y desmayándose continuamente”, relató una amiga que la acompañó ese día.

Las autoridades continúan buscando a los responsables del centro estético y avanzan en la recopilación de pruebas para esclarecer el paradero de Yulixa Toloza.