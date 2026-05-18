Balacera en el interior de un billar dejó a siete personas heridas, el atacante estaba a pie

Una violenta balacera registrada en la noche de este domingo, 17 de mayo, dejó siete personas heridas dentro de un billar del barrio Villa San Pedro II, en un hecho que es investigado por las autoridades en Barranquilla.

El ataque ocurrió hacia las 8:50 p. m. en un establecimiento ubicado en la calle 99C con carrera 4B, hasta donde llegó un hombre que, según las primeras versiones oficiales, se movilizaba a pie y abrió fuego contra varias personas que se encontraban en el lugar.

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Violenta balacera dentro de un billar en Barranquilla dejó siete personas heridas

Los lesionados fueron identificados como Julio César Orozco Estrada, de 39 años; José Laguna Herrera, de 53; Brandon Daniel Arzuza Zacaro, de 24; Luis Alfonso Ramos Portillo, de 65; Mayra Alejandra Tabares Shobrob, de 38; Francisco Polo Barón, de 44, y Luis Alberto Mestra Vega, de 62 años.

Todas las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer el paradero del responsable.

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De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, una de las personas afectadas presuntamente se dedicaría al cobro diario en el sector y esa sería una de las hipótesis que rodean el ataque armado.

“Según información recolectada, la víctima se dedica al cobra diario en el sector y presuntamente es el motivo del hecho”, señala el reporte oficial conocido tras el atentado.

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Las autoridades también indicaron que en esta zona tendría presencia el grupo delincuencial organizado conocido como Los Costeños, por lo que no se descarta que el caso esté relacionado con disputas criminales o retaliaciones.

Uniformados de la Policía hicieron presencia en el lugar para recopilar testimonios y revisar cámaras de seguridad que permitan identificar al atacante y reconstruir cómo ocurrió la balacera.