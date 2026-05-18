Atentado en el Cauca: Un policía y un civil resultaron heridos tras ataque contra patrulla en El Patía

Atentado con granada en El Patía, Cauca. (Foto: Captura de pantalla video @elpaiscali - 17 de mayo 2026)

Atentando en el Cauca a patrulla de la Policía

Un nuevo hecho de violencia sacudió al departamento del Cauca luego de que una patrulla de la Policía fuera atacada con un artefacto explosivo en el municipio de El Patía. El atentado dejó un uniformado y un civil heridos.

El ataque ocurrió en la vía Panamericana, a la altura de El Bordo, cabecera municipal de El Patía, cuando varios hombres que se movilizaban en motocicleta lanzaron una granada contra el vehículo policial que realizaba labores de vigilancia en la zona.

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Ataque con granada a una patrulla en el Cauca deja un uniformado y un civil heridos

De acuerdo con Blu Radio, en la patrulla se desplazaban tres integrantes de la Policía Nacional. Uno de ellos sufrió heridas leves y aturdimiento producto de la explosión. Un civil que se encontraba cerca del lugar también resultó lesionado.

Ambos fueron trasladados al hospital local, donde recibieron atención médica.

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Según el mismo medio, el alcalde de El Patía, John Jairo Fuentes, aseguró que, aunque la situación generó preocupación entre la comunidad, los afectados se encuentran fuera de peligro. “Lo que me reportan del hospital es que, por fortuna, las heridas no son de gravedad”, señaló el mandatario local.

Sin embargo, el alcalde advirtió que la situación de seguridad en la región sigue siendo compleja pese al aumento de presencia militar y policial. “Es una situación muy difícil porque, pese a que ha habido militarización, hay presencia constante de fuerza pública, los acontecimientos siguen presentándose. Constantemente hay ataques y combates”, afirmó.

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De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el atentado sería atribuido al frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, estructura armada que hace presencia en esta zona del sur del Cauca y que estaría bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Tras el ataque, unidades de la fuerza pública acordonaron el sector y desplegaron operativos en el marco del denominado plan defensa para intentar ubicar a los responsables.