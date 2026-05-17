Dolorosa tragedia en Bogotá: niño de cinco años murió tras caer del piso 15 de un edificio residencial en Fontibón

En la localidad de Fontibón, en Bogotá, una lamentable tragedia tiene conmocionada a la comunidad desde la madrugada de este domingo 17 de mayo. Un menor de cinco años perdió la vida después de caer del piso 15 de un edificio residencial en un conjunto del sector Caminos de Fontibón.

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Según la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho ocurrió en el barrio Puente Grande hacia las 2:55 de la mañana. Los uniformados fueron alertados sobre la emergencia y se desplazaron hasta el lugar, pero al llegar encontraron al menor de edad tendido en el piso y sin signos vitales.

Estaba con otro menor

Las autoridades siguen investigando los hechos para esclarecer con seguridad qué circunstancias llevaron a la muerte del niño pero, según información preliminar, el menor estaba acompañado por su hermano mientras su madre trabajaba en horario nocturno.

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“Se nos presenta un hecho donde fallece un menor de aproximadamente 5 años. De acuerdo a las primeras indagaciones, este menor estaba en compañía de otro y, al parecer, estaban jugando. Producto de ello, cae al vacío y se ocasiona la muerte", dijo el teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales.

Línea para reportar esta situaciones

El otro menor de edad fue dejado a disposición de la autoridad administrativa para el restablecimiento de sus derechos. Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que involucra a menores, pues este tipo de casos ya han sucedido en el pasado.

“Invitamos a la comunidad en general y a los padres de familia a denunciar cualquier hecho que pueda poner en riesgo la vida e integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes a través de las líneas 123 y 141 o acudiendo al CAI más cercano”, señaló el uniformado.