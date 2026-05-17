Impactante accidente de tránsito en Paloquemao dejó a una persona atrapada entre un carro y un camión

En la madrugada de este domingo, 17 de mayo, un trágico accidente se registró en la avenida NQS con calle 19, en la localidad Los Mártires en Bogotá, cuando un vehículo particular chocó un camión luego de, al parecer, haber impactado a varios trabajadores viales.

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El hecho se presentó en el sector de Paloquemao, mientras algunas personas adelantaban labores de mantenimiento en la vía. De hecho, imágenes en redes sociales muestran como una persona quedó atrapada entre los vehículos, y evidencian la conmocion en la zona a causa del accidente.

“Un carro particular con los obreros de… Estos obreros acá, mire, el obrero que va ahí debajo del carro. El obrero está ahí debajo de la, entre el chasis, entre el capó y la carrocería", relató un testigo que grabó el momento posterior al impacto.

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La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó el siniestro a través de X hacia la 1:38 a. m. Tres personas resultaron heridas en el accidente y una más, de 23 años, habría fallecido en medio del choque tras quedar atrapada entre ambos vehículos.

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Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas exactas que originaron el grave accidente de tránsito. Las investigaciones siguen en curso para determinar si el choque estuvo relacionado con exceso de velocidad por parte de alguno de los vehículos, una posible imprudencia al volante u otros factores.