Así delinquía mujer señalada de drogar y robar a extranjeros en Medellín: fue enviada a la cárcel

En el barrio Estadio de Medellín, Antioquia, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó a una mujer señalada de drogar a extranjeros tras encuentros pactados para robarles sus pertenencias. La presunta criminal, identificada como Soligrey Gallego Caicedo, habría utilizado aplicaciones de citas para convercerlo de encontrarse en inmuebles de la ciudad y cometer los hurtos bajo sumisión química.

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Una de las víctimas de la mujer sería un hombre francés con el cual pactó un encuentro íntimo en un alojamiento del sector El Poblado a través de una plataforma digital. En el sitio, Gallego le habría proporcionado una bebida con una sustancia tóxica que lo dejó inconsciente y en estado de indefensión para proceder a despojarlo de sus pertenencias.

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Según la Fiscalía, la mujer sustrajo teléfonos celulares, una tableta electrónica, dinero efectivo en dólares y euros, y tarjetas bancarias. Además, en el curso de la investigación se conoció que, entre el 6 y el 7 de diciembre de 2025, los productos financieros del francés fueron utilizados para realizar cerca de 20 transacciones, transferencias y compras en diferentes establecimientos de comercio de la ciudad.

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Un fiscal seccional le trasladó escrito de acusación por el delito de hurto calificado y agravado. La procesada no aceptó el cargo, pero deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.