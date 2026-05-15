Video | Menores de edad resultaron accidentados al conducir camionetas a alta velocidad: una adolescente murió

Un accidente de tránsito reportado en la noche del jueves 14 de mayo dejó un lamentable saldo de cuatro heridos y una menor de edad fallecida en el Meta. El hecho ocurrió en la glorieta de Ciudad Porfía, ubicada en la vía que conduce de Villavicencia a Acacías.

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Socorristas del Cuerpo de Bomberos de Villavicencio atendieron el siniestro hacia las 11:40 de la noche, e informaron que uno de los vehículos se incendió a raiz del choque, pero el fuego ya había sido controlado por la comunidad.

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Una de las personas involucradas, una adolescente de 16 años, fue encontrada sin signos vitales cuando llegó el personal de socorro. Los otros ocupantes de los vehículos salieron por sus propios medios y fueron llevados a centros asistenciales de la ciudad con lesiones aparentemente leves, según informó el secretario de Movilidad de Villavicencio, Luis Fernando Ramírez.

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La Policía reportó que los conductores de ambos carros eran menores de edad, y a parecer conducían los vehículos, que eran una camioneta Toyota y un automóvil Audi, con exceso de velocidad. Los carros transitaban en el sentido Villavicencio - Granada cuando quienes los pilotaba perdieron el control, señaló la Policía de Carreteras.