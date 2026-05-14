Alarmante accidente: Bus escolar se accidentó con 30 menores de edad en Norte de Santander

Este jueves 14 de mayo, un bus escolar que transportaba 30 menores de edad se accidentó en Lourdes, Norte de Santander, en un sector de la vía que comunica a las veredes La Alianza y La Armenia, conocido como Curva de Los Parra.

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La mayoría de los estudiantes sufrieron laceraciones y golpes en el cuerpo, y muchos ya fueron dados de alta. Tres menores continúan hospitalizados en el centro de salud de Lourdes y dos en el municipio de Gramalote. Cuatro menores presentan heridas graves, como politraumatismo de cráneo y fisuras en sus extremidades y fueron llevados a la ciudad de Cúcuta.

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Una de las hipótesis es que el accidente estuviera causado por una falla mecánica en el sistema de frenos del bus. Cuando se registró el hecho, vecinos de la zona acudieron al lugar del accidente y comenzaron a sacar a algunos de los menores, a la vez que llamaban a los organismos de socorro para atender la emergencia.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para determinar si el vehículo donde se transportaban los estudiantes tenía los permisos necesarios para prestar este servicio.

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