Se hacía pasar por amante de los animales para adoptar gatos, torturarlos y luego cocinar su carne

Se hacía pasar por amante de los animales para adoptar gatos y luego torturarlos - Fuente: Foto de la web

Un grave caso de presunto maltrato animal ha generado conmoción en Buenos Aires, Argentina, donde un joven de 27 años fue denunciado por la muerte de varios gatos que habrían sido entregados en adopción.

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De acuerdo con la denuncia presentada ante la justicia, el acusado habría contactado a rescatistas de animales haciéndose pasar por un supuesto amante de los gatos, con el objetivo de solicitar principalmente cachorros o felinos en situación vulnerable. Las investigaciones señalan que al menos 16 gatos habrían muerto tras ser entregados al sospechoso.

¿Cuál era su modus operandi?

Según el abogado que impulsa la causa, el joven identificado como Adriel S. C. O. habría construido una estrategia para ganarse la confianza de distintas organizaciones dedicadas al rescate animal, la mayoría integradas por mujeres.

El acusado coordinaba la entrega de animales en diferentes horarios, lo que evitaba que las rescatistas pudieran detectar coincidencias o irregularidades. Los gatos habrían fallecido pocas horas después de ser entregados en cada caso.

Sin embargo uno de los casos más alarmantes es la denuncia, que dice que este hombre utilizaba a los gatos muertos para cocinarlos y dar su carne a personas en situación de calle.

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Uno de los casos más graves investigados

Entre los episodios denunciados se encuentra el caso de un gato llamado “Charly”, de nueve meses. Según el relato presentado en la causa, el animal habría sido dejado al cuidado del joven mientras la dueña se encontraba fuera de casa.

Gato Cedida

Durante ese tiempo, el gato habría sido torturado y posteriormente murió. También se mencionan otros casos posteriores, en los que habrían muerto más felinos, incluyendo una gata adulta y crías recién nacidas.

Difusión en redes y pedido de justicia

El caso tomó mayor repercusión luego de que rescatistas y activistas difundieran información en redes sociales, donde alertaron sobre un presunto patrón de comportamiento.

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Además, las autoridades han señalado que al realizarse la denuncia el implicado habría huido y se encuentra prófugo de la justicia. Las organizaciones piden justicia y mayor control en los procesos de adopción de animales.