También contra Portugal: así quedó el grupo de Colombia para el Mundial Femenino Sub-20

La suerte quedó echada para la Selección Colombia femenina sub-20. Este viernes 15 de mayo se realizó el sorteo oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 y el combinado nacional conoció a los rivales que enfrentará en la fase de grupos del certamen orbital.

De acuerdo con el sorteo celebrado en la ciudad de Lodz, Colombia integrará el Grupo E junto a Corea del Norte, Portugal y Costa Rica, en una zona que promete alta exigencia para las nuestras.

La presencia de Portugal vuelve a cruzarse en el camino de Colombia en competencias internacionales, ya que también se comparte grupo en el Mundial masculino de mayores, mientras que Corea del Norte aparece como uno de los rivales más fuertes del grupo por su tradición y potencia en categorías juveniles.

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Así quedó el Grupo E del Mundial Femenino Sub-20

Colombia

Corea del Norte

Portugal

Costa Rica

La Federación Colombiana de Fútbol entregó detalles del torneo que se disputará entre el 5 y el 27 de septiembre de 2026 en territorio polaco.

Formato del torneo

El campeonato contará con 24 selecciones divididas en seis grupos de cuatro equipos. Avanzarán a los octavos de final los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros.

A partir de esa instancia, el torneo se jugará en formato de eliminación directa hasta definir a las campeonas del mundo. Además, habrá partido por el tercer puesto.

Las sedes del Mundial en Polonia

La FIFA confirmó cuatro ciudades como sedes oficiales del certamen:

Bielsko-Biala

Katowice

Lodz

Sosnowiec

La Selección Colombia buscará volver a ser protagonista en un Mundial femenino juvenil, luego de destacadas actuaciones que ha tenido el país en estas categorías.