Selección Colombia cambió la fecha de su despedida ante Costa Rica: así quedó el partido en Bogotá

La Selección Colombia tendrá un cambio importante en su agenda antes de viajar al Mundial 2026, y los hinchas que ya estaban haciendo cuentas para acompañar al equipo en El Campín tendrán que ajustar el calendario. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el partido amistoso de despedida ante Costa Rica ya no se jugará el viernes 29 de mayo, como estaba previsto inicialmente, sino el lunes 1 de junio de 2026.

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El compromiso se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, a partir de las 6:00 p. m., por lo que será una de las últimas oportunidades para que los aficionados vean a la Tricolor en el país antes del reto mundialista. Lo que faltaba para un calendario que ya empieza a sentirse cada vez más cercano al Mundial, pero que todavía tiene ajustes importantes en la logística.

De acuerdo con el comunicado oficial de la FCF, el 1 de junio era la fecha considerada ideal dentro de la planificación inicial del cuerpo técnico. Sin embargo, por compromisos institucionales y operativos de la ciudad, el partido había sido programado para el 29 de mayo. Ahora, tras una articulación entre actores públicos y privados, la Federación informó que el juego podrá realizarse en la fecha originalmente contemplada por el equipo nacional.

¿Qué pasa con la boletería para Colombia vs. Costa Rica?

Uno de los puntos más importantes para los hinchas es que el cronograma de venta de boletería no tendrá modificaciones. La FCF fue clara al señalar que el proceso de venta se mantiene tal como estaba establecido, por lo que quienes estén pendientes de comprar entradas no tendrán que esperar un nuevo calendario por cuenta del cambio de fecha del partido.

La Federación también explicó que esta modificación permitirá contar con todos los jugadores convocados dentro de las fechas previstas, un detalle clave pensando en que se trata de un compromiso de despedida antes de la Copa del Mundo. En otras palabras, el cambio no solo responde a temas de logística, sino también a la intención de que el equipo llegue con el grupo completo a este partido en Bogotá.

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Para los aficionados entre semana, el nuevo horario también cambia el panorama. El juego será un lunes a las 6:00 p. m., una franja que seguramente obligará a muchos a planear con tiempo la llegada a El Campín, especialmente por la movilidad habitual de Bogotá en hora pico y por el movimiento que suele generar un partido de la Selección Colombia en la capital.

El partido ante Costa Rica hace parte de la preparación final de la Tricolor antes del Mundial 2026, por lo que tendrá un componente especial para jugadores e hinchas. Más allá de lo deportivo, será una despedida en casa, con el estadio capitalino como escenario y con una afición que espera darle un último empujón al equipo antes de la cita mundialista.

Por ahora, la recomendación para los hinchas es sencilla: revisar la nueva fecha, mantener atención al proceso de boletería y planear con anticipación la llegada al estadio. Se espera que El Campín tenga un ambiente especial para un partido que, más que un amistoso, funcionará como el último abrazo de Bogotá a la Selección antes del Mundial.