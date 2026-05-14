Póngase pilas: Colpensiones lanza jornada exprés para quienes deseen trasladarse de fondo privado

Colpensiones, administradora del régimen público de prima media de pensiones, realizará entre el 19 y el 25 de mayo entrantes la ‘Semana Nacional del Traslado’, una jornada en la que los interesados que cumplan los requisitos de ley podrán trasladarse a la entidad desde los fondos privados de pensiones.

Lea también: Histórica movida económica: El negociazo de $6 billones con el que MinHacienda sorprendió al mercado

La jornada se realizará en todos los Puntos de Atención Colpensiones (PAC) del país de 8 a.m. a 4 p.m., donde los usuarios podrán acceder a un servicio integral que les permitirá recibir la Doble Asesoría y realizar el trámite de traslado en una sola visita, sin necesidad de citas previas ni procesos adicionales.

Se trata de una de las últimas oportunidades para los trabajadores y trabajadoras que, cumpliendo los requisitos de edad y semanas cotizadas, estén interesados en trasladarse a Colpensiones desde los fondos privados, o viceversa, ya que esa ventana de oportunidad vence el 16 de julio entrante.

La iniciativa se enmarca en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional, hoy en revisión de la Corte Constitucional), que habilitó una ventana de oportunidad para que miles de colombianos evalúen su situación pensional y, si así lo deciden, se trasladen a Colpensiones en condiciones favorables.

La ventana de oportunidad (traslado de régimen) podrá ser aprovechada por mujeres de 47 años o más con al menos 750 semanas cotizadas, y hombres de 52 años o más con 900 semanas o más cotizadas, que además no hayan solicitado pensión en su fondo privado.

Le puede interesar: Gobierno les puso plazo a las EPS: medicamentos deberán entregarse en máximo 48 horas

¿Cómo pasarse de fondo privado a Colpensiones?

1- El ciudadano se acerca a cualquier PAC de Colpensiones en el país.

2- Recibe la Doble Asesoría o la complementa si ya tomó una de las dos.

3- Si decide trasladarse, el trámite se realiza de inmediato.

No se requieren citas previas ni documentación especial, y la cobertura de atención será a nivel nacional.

Según cifras de Colpensiones, desde el 16 de julio de 2024, cuando fue aprobada la Ley 2381, hasta el 31 de enero de 2026, un total de 157.098 personas habían realizado asesoría tanto con Colpensiones como con fondos privados, es decir la Doble Asesoría, paso obligatorio para el traslado de régimen pensional.

De ese total, a la fecha 119.619 han hecho efectivo su traslado hacia Colpensiones, y de ellos alrededor de 25 mil afiliados ya han cumplido los requisitos para acceder al derecho de la pensión.