Temblor en Colombia Hoy: Vídeos dejan ver la magnitud del sismo que afectó a Bogotá, Medellín y Cali

Colombia amaneció con un fuerte temblor que agarró a más de uno en la cama o en el baño, alistándose para ir a trabajar. Sobre las 7:40 de la mañana el Servicio Geológico Colombiano registró un movimiento telúrico de 5,6 grados en la escala de Richter, el sismo se sintió en las principales ciudades del país, siendo Cali, Manizales, Medellín, Pereira e inclusive Bogotá en las que más se sintió.

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En redes sociales la ciudadanía empezó a reportar con videos y post cómo se vivió el temblor en varias ciudades del país. Los vídeos más comunes fueron los de elementos colgados moviéndose o vidrios y puertas golpeando entre sí.

Ahora bien, llamó la atención que varias personas subieron vídeos de cómo sus mascotas reaccionaron, mostrando que el movimiento telúrico fue más fuerte de lo pensado.

Ante esto, las autoridades recordaron a la ciudadanía que en estos casos lo importante es mantener la calma, esperar a que el sismo termine antes de evacuar y asegurarse que niños o mascotas no se acerquen a ventanas o a elementos que les puedan caer encima.

El Servicio Geológico entregó reporte detallado del temblor en Colombia este 14 de mayo

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico tuvo una profundidad de 112 kilómetros, lo que permitió que la onda fuera percibida con fuerza no solo en la costa pacífica, sino también en el centro y occidente del país. “Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-05-14, 07:48 hora local Magnitud 5.6, Profundidad 112 km, El Litoral del San Juán (Docordó) - Chocó, Colombia”, detalló la autoridad técnica a través de sus canales oficiales.

A pesar de la ubicación del epicentro, el reporte de ciudadanos en redes sociales y sistemas de gestión del riesgo indica que el temblor se sintió de manera prolongada en las principales capitales. En Bogotá, los residentes de edificios de gran altura reportaron moviemientos que obligaron a evacuaciones preventivas en sectores financieros y residenciales.

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¿Qué hacer durante un temblor?

Las autoridades recordaron qué se debe hacer en caso de que se presente un temblor: