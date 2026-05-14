Atención: Temblor en Colombia este 14 de mayo se sintió fuertemente en Bogotá, Medellín y Cali

Un sismo de magnitud 5.6 se sintió en gran parte de Colombia la mañana de este jueves 14 de mayo. El movimiento telúrico, registrado a las 07:48 hora local, tuvo como epicentro el municipio de El Litoral del San Juan (Docordó), en el departamento del Chocó, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El evento sísmico tuvo una profundidad de más de 110 kilómetros, lo que permitió que la onda fuera percibida con fuerza no solo en la costa pacífica, sino también en el centro y occidente del país. “Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-05-14, 07:48 hora local Magnitud 5.6, Profundidad 112 km, El Litoral del San Juán (Docordó) - Chocó, Colombia”, detalló la autoridad técnica a través de sus canales oficiales.

A pesar de la ubicación del epicentro, el reporte de ciudadanos en redes sociales y sistemas de gestión del riesgo indica que el temblor se sintió de manera prolongada en las principales capitales. En Bogotá, los residentes de edificios de gran altura reportaron moviemientos que obligaron a evacuaciones preventivas en sectores financieros y residenciales.

Por su parte, en Armenia, Medellín y Cali, la cercanía geográfica con el departamento del Chocó generó una percepción de sacudida intensa, aunque hasta el momento los organismos de socorro no han confirmado daños estructurales de gravedad o víctimas.

Reporte de daños y recomendaciones del SGC

El Servicio Geológico Colombiano habilitó su plataforma de “Sismo Sentido” para que la población reporte la intensidad del movimiento en sus localidades. Expertos de la entidad recomiendan a la ciudadanía verificar el estado de las fachadas y estructuras de sus viviendas, ya que sismos de profundidad intermedia pueden generar grietas no estructurales en construcciones vulnerables. Se recomienda a la población mantener la calma ante posibles réplicas, las cuales suelen ser de menor magnitud tras eventos de este tipo.

Las autoridades locales recuerdan que luego de un sismo de magnitud puede que se presenten réplicas en las horas posteriores, por lo que se pide a la ciudadanía mantener la precaución en sus hogares y lugares de trabajo. Recuerde revisar los planes de evacuación familiares, asegurar objetos pesados que puedan caer de repisas o muros y mantener despejadas las salidas de emergencia.

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