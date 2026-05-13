Vendedoras informales, dentro de ellas una invidente, protagonizaron bochornosa pelea en TransMilenio

Son miles los bogotanos que hacen uso del sistema TransMilenio diariamente, medio de transporte en el que se presentan escenas inesperadas provenientes de los reprochables actos de algunos usuarios. Muestra de esto fue la pelea protagonizada por dos personas invidentes y una vendedora en una de las estaciones.

La usuaria de TikTok, ‘@linda.caro93′, fue la encargada de publicar este clip en la plataforma china, imágenes que rápidamente superaron las 345.000 reproducciones. En el video se ve que una de las mujeres la agarra con la otra, mandándole varios bastonazos, todo esto a raíz de una discusión aparentemente derivada de una discordia por ver quién subía a vender en uno de los articulados, ya que las implicadas se dedican a las ventas informales.

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¿De cuánto es la multa por colarse en el SITP y TransMilenio?

La evasión del pago del pasaje en el SITP y en los componentes troncales sigue siendo un dolor de cabeza financiero para la capital. Según cifras del Concejo de Bogotá, el balance del 2024 cerró con una cifra alarmante: se impusieron cerca de 174.000 comparendos, pero solo el 6 % de los infractores (aproximadamente 10.364 personas) cumplieron con el pago. Esto deja una cartera morosa del 94 %, lo que debilita la sostenibilidad del sistema.

Para este 2026, las autoridades endurecieron los controles en buses zonales y estaciones. Cabe recordar que el “colarse” es una infracción tipo 2 bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La sanción económica actual es de $189.800.

‘Colados’ en TransMilenio tendrán alternativa para pagar la multa embelleciendo Bogotá

Bajo el liderazgo de la Secretaría de Seguridad, el Distrito ha consolidado una estrategia para que los evasores del SITP y TransMilenio salden sus deudas con la ciudad a través del servicio social. La iniciativa permite cambiar las multas pecuniarias por jornadas de arte urbano y recuperación del espacio público.

En enero de 2026, el programa ya dio sus primeros frutos con la participación de 57 ciudadanos que intervinieron puentes y zonas deterioradas, transformando sectores críticos en murales y espacios limpios. Esta medida no solo busca el recaudo indirecto, sino la formación pedagógica en cultura ciudadana aplicada a todo el SITP.

“Es una oportunidad para resignificar el error y ‘embellecer la casa’ mientras se aprende sobre el Código de Convivencia”, señalan las autoridades.

Los infractores interesados en conmutar sus multas o gestionar acuerdos de pago pueden dirigirse a los puntos CADE, SuperCADE y Casas de Justicia, o realizar el trámite virtual en los portales oficiales de la administración distrital.