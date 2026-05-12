Martes negro en Bogotá: dos motociclistas mueren en fatales choques con buses de TransMilenio y SITP

Dos motociclistas perdieron la vida y una mujer resultó gravemente herida durante la jornada de este martes 12 de mayo, producto de dos accidentes viales independientes que involucraron a vehículos del sistema de transporte público de la capital, TransMilenio. Los hechos colapsaron las principales vías de Bogotá, obligando a cientos de ciudadanos a caminar largas distancias hacia sus lugares de trabajo y estudio.

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Uno de estos ocurrió en la localidad de Barrios Unidos. En la intersección de la Avenida Suba con calle 90, calzada sentido norte-sur, un bus rojo troncal de TransMilenio colisionó de frente contra una motocicleta. El impacto fue letal. Las imágenes en el lugar del siniestro muestran el vehículo de dos ruedas completamente destrozado y atascado bajo la parte delantera del articulado. El conductor de la moto quedó atrapado bajo la carrocería y parece ser que falleció instantáneamente.

Equipos de emergencia acudieron a la zona, donde los paramédicos lograron estabilizar a la mujer que viajaba como acompañante, quien sufrió múltiples lesiones y requirió traslado urgente a un centro asistencial. Unidades de criminalística aislaron la escena, cubriendo a la víctima fatal con una manta forense sobre el asfalto. Este procedimiento obligó a suspender temporalmente el paso por el carril exclusivo, generando tráfico masivo de la flota que se desplaza hacia el sur de la capital.

Caos y muerte en la Avenida de Las Américas

La racha de siniestralidad ya había comenzado horas antes en el occidente de la ciudad. Pasadas las 5:50 de la mañana, un hombre de aproximadamente 55 años que se desplazaba en su motocicleta perdió la vida en un accidente múltiple en la Avenida de Las Américas con carrera 79F.

Según los reportes preliminares entregados por City Tv , la víctima intentó realizar una maniobra de cambio de carril al percatarse de que un bus zonal del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) se encontraba detenido recogiendo pasajeros. Durante la acción, el motociclista perdió el equilibrio, cayó a la vía y fue arrollado fatalmente por un camión que transitaba por la zona.

Vías alternas ante el colapso de la movilidad capitalina

La muerte del motociclista en Kennedy provocó el cierre absoluto de la calzada de Las Américas en sentido occidente-oriente durante toda la mañana. Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte intervinieron el tráfico a la altura de la transversal 86, desviando el alto flujo vehicular hacia la Avenida Boyacá, la Avenida Guayacanes y la Ciudad de Cali.

El cierre de la vía principal desplomó la velocidad promedio a un rango de entre cinco y 10 kilómetros por hora. La contingencia afectó directamente a los usuarios del transporte público, quienes reportaron bloqueos en el acceso a las estaciones y se vieron forzados a caminar por los andenes y carriles mixtos para lograr sortear el área del accidente, según City Tv. La Secretaría de Movilidad mantiene los desvíos operativos mientras finalizan las labores judiciales.