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¿Ajajayyyy, sueñito? Indignación en Bogotá por habitante de calle que se durmió en bus del SITP

Internautas le pidieron a la Alcaldía tomar serias medidas al respecto

Indignación en Bogotá por habitante de calle que se durmió en bus del SITP
SITP
Por Steven García

Diariamente, son miles los bogotanos que se transportan en el SITP y TransMilenio para llegar a sus lugares de trabajo y estudio, los mismos que se enfrentan a varias problemáticas, dentro de ellas los comportamientos de algunos habitantes de calle que se suben a los buses sin pagar el pasaje e incluso se toman su hora de la siesta allí.

En redes sociales circulan varios videos de un sujeto acostado en la zona diseñada para las sillas de ruedas y los coches de los bebés, en un bus que cubría la ruta G509 con destino a Metrovivienda en Bosa. La escena causó una gran indignación en la web, que se vio reflejada en los comentarios.

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“Yo los he visto, trabándose, vomitando y cagando”, “Esas cámaras de los buses son de puro adorno”, “Hagan como hicieron en Armenia y sáquenlo a las malas”, “Eso es de todos los días”, “El bello durmiente”, “El colmo, eso tan caro y no garantizan ni la seguridad”, y “Transmiñero”, fueron algunas de las reacciones.

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¿De cuánto es la multa por colarse en el SITP y TransMilenio?

La evasión del pago del pasaje en el SITP y en los componentes troncales sigue siendo un dolor de cabeza financiero para la capital. Según cifras del Concejo de Bogotá, el balance del 2024 cerró con una cifra alarmante: se impusieron cerca de 174.000 comparendos, pero solo el 6 % de los infractores (aproximadamente 10.364 personas) cumplieron con el pago. Esto deja una cartera morosa del 94 %, lo que debilita la sostenibilidad del sistema.

Para este 2026, las autoridades endurecieron los controles en buses zonales y estaciones. Cabe recordar que el “colarse” es una infracción tipo 2 bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La sanción económica actual es de $189.800.

‘Colados’ en TransMilenio tendrán alternativa para pagar la multa embelleciendo Bogotá

Bajo el liderazgo de la Secretaría de Seguridad, el Distrito ha consolidado una estrategia para que los evasores del SITP y TransMilenio salden sus deudas con la ciudad a través del servicio social. La iniciativa permite cambiar las multas pecuniarias por jornadas de arte urbano y recuperación del espacio público.

En enero de 2026, el programa ya dio sus primeros frutos con la participación de 57 ciudadanos que intervinieron puentes y zonas deterioradas, transformando sectores críticos en murales y espacios limpios. Esta medida no solo busca el recaudo indirecto, sino la formación pedagógica en cultura ciudadana aplicada a todo el SITP.

“Es una oportunidad para resignificar el error y ‘embellecer la casa’ mientras se aprende sobre el Código de Convivencia”, señalan las autoridades.

Los infractores interesados en conmutar sus multas o gestionar acuerdos de pago pueden dirigirse a los puntos CADE, SuperCADE y Casas de Justicia, o realizar el trámite virtual en los portales oficiales de la administración distrital.

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