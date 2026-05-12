¿Ajajayyyy, sueñito? Indignación en Bogotá por habitante de calle que se durmió en bus del SITP

Diariamente, son miles los bogotanos que se transportan en el SITP y TransMilenio para llegar a sus lugares de trabajo y estudio, los mismos que se enfrentan a varias problemáticas, dentro de ellas los comportamientos de algunos habitantes de calle que se suben a los buses sin pagar el pasaje e incluso se toman su hora de la siesta allí.

En redes sociales circulan varios videos de un sujeto acostado en la zona diseñada para las sillas de ruedas y los coches de los bebés, en un bus que cubría la ruta G509 con destino a Metrovivienda en Bosa. La escena causó una gran indignación en la web, que se vio reflejada en los comentarios.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>> Nueva ruta K338: La apuesta de TransMilenio para descongestionar el Portal Eldorado

“Yo los he visto, trabándose, vomitando y cagando”, “Esas cámaras de los buses son de puro adorno”, “Hagan como hicieron en Armenia y sáquenlo a las malas”, “Eso es de todos los días”, “El bello durmiente”, “El colmo, eso tan caro y no garantizan ni la seguridad”, y “Transmiñero”, fueron algunas de las reacciones.

No se lo puede perder 🟢 🟢 >>> Aumentan controles a vendedores informales en TransMilenio que entran hasta con carros de mercado

¿De cuánto es la multa por colarse en el SITP y TransMilenio?

La evasión del pago del pasaje en el SITP y en los componentes troncales sigue siendo un dolor de cabeza financiero para la capital. Según cifras del Concejo de Bogotá, el balance del 2024 cerró con una cifra alarmante: se impusieron cerca de 174.000 comparendos, pero solo el 6 % de los infractores (aproximadamente 10.364 personas) cumplieron con el pago. Esto deja una cartera morosa del 94 %, lo que debilita la sostenibilidad del sistema.

Para este 2026, las autoridades endurecieron los controles en buses zonales y estaciones. Cabe recordar que el “colarse” es una infracción tipo 2 bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. La sanción económica actual es de $189.800.

‘Colados’ en TransMilenio tendrán alternativa para pagar la multa embelleciendo Bogotá

Bajo el liderazgo de la Secretaría de Seguridad, el Distrito ha consolidado una estrategia para que los evasores del SITP y TransMilenio salden sus deudas con la ciudad a través del servicio social. La iniciativa permite cambiar las multas pecuniarias por jornadas de arte urbano y recuperación del espacio público.

En enero de 2026, el programa ya dio sus primeros frutos con la participación de 57 ciudadanos que intervinieron puentes y zonas deterioradas, transformando sectores críticos en murales y espacios limpios. Esta medida no solo busca el recaudo indirecto, sino la formación pedagógica en cultura ciudadana aplicada a todo el SITP.

“Es una oportunidad para resignificar el error y ‘embellecer la casa’ mientras se aprende sobre el Código de Convivencia”, señalan las autoridades.

Los infractores interesados en conmutar sus multas o gestionar acuerdos de pago pueden dirigirse a los puntos CADE, SuperCADE y Casas de Justicia, o realizar el trámite virtual en los portales oficiales de la administración distrital.