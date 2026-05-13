“Therian de papel”: Claudia López se va con toda contra Abelardo de la Espriella por trato a María Lucía Fernández

En la tarde de este martes 12 de mayo, la candidata presidencial Claudia López se pronunció frente a las cuestionadas actitudes de Abelardo de la Espriella con mujeres periodistas. Varios candidatos y candidatas han rechazado su trato con dos trabajadoras de la radio y la televisión y calificado su comportamiento de machista y misógino.

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López condenó sus comentarios por medio de una respuesta al video donde aparece el abogado cuestionando la educación de la presentadora María Lucía Fernández, de Noticias Caracol. La periodista le preguntó a De la Espriella por el papel de la ética en su hipotético gobierno, a raiz de una afirmación suya sobre que esta no tiene que ver con el derecho. El abogado reaccionó tachando la pregunta de “venenosa” y a Fernández de “ignorante”: “La ignorancia es atrevida (…) tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación”.

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“Ignorante y arrogante”

A la polémica interacción, la exalcaldesa de Bogotá respondió: “El ignorante y arrogante es usted, defensor de la mafia. Acostumbrado a la adulación, a que nadie lo cuestione, a que por la plata baile el perro”.

“Malú, la ciudadanía, y el periodismo independiente no se van a rendir ante el therian de papel ni ante nadie”, finalizó López, arremetiendo con contundencia contra De la Espriella y su apodo de “el tigre” durante la campaña presidencial.

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Otro episodio reprochable

Paloma Valencia, Iván Cepeda y Sergio Fajardo también rechazaron con vehemencia la actitud de De la Espriella quien, en menos de 24 horas, protagonizó otro episodio de irrespeto hacia una periodista en el programa radial y digital ‘Piso 8′.

En ese espacio el candidato se dispuso a hablar sobre sus atributos físicos y exhibió una foto íntima suya ante los presentadores y la presentadora. De forma reiterada, llamó a la periodista utilizando términos como “cariño” y “niña” para que viera la imagen, de la cual afirmó que le “había ganado votos del electorado femenino”.