Funcionario del Ministerio del Interior recibió balazo por intentar impedir un atraco en el norte de Bogotá

Este martes 12 de mayo se dio a conocer, en redes sociales, un nuevo caso de inseguridad en Bogotá que casi cobra la vida de un funcionario del Ministerio del Interior. El hecho sucedió cuando dos trabajadores de esa cartera intentaron ayudar a una persona que estaba siendo víctima de un atraco y resultaron heridos.

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Los funcionarios se movilizaban en una camioneta en el norte de Bogotá cuando vieron a varios hombres abordando a un ciclista para despojarlo de sus pertenencias. En ese instante, el vehículo frenó y ambos hombres se bajaron con intención de ayudar, pero recibieron disparos por parte de los asaltantes.

Uno de los funcionarios fue impactado por una bala en el abdomen y cayó al piso, por lo que su acompañante, que no alcanzó a recibir disparos, se dispuso a auxiliarlo. Cabe señalar que, pese a sus esfuerzos, los ladrones lograron llevar a cabo el hurto y huir con la bicicleta y otras pertenencias de la víctima inicial.

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Tras esto, los funcionarios del MinInterior regresaron a su vehículo para trasladar al herido al hospital. Actualmente, la persona se encuentra en una clínica del norte de Bogotá en condiciones estables.

Por su parte, no se conoce que sucedió con el ciclista asaltado y aún no hay una denuncia de hurto interpuesta ante las autoridades por este suceso.