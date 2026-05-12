“Oré por el alma de esas mujeres”: Alfredo Saade sobre Darcy Quinn y otras periodistas por presunta homofobia contra él

El embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, salió recientemente a rechazar las presuntas afirmaciones homofóbicas frente al escándalo que enfrenta por el choque de un carro oficial de la Embajada a manos de su chef privado en ese recinto. Por medio de un trino en X, el funcionario se fue contra varias periodistas que han cubierto el caso y a quienes señala de hacer apuntes dscriminadores, como Darcy Quinn, Vicky Dávila y Diana Saray Giraldo.

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“Creen que me están haciendo daño con su ataque homofobico disfrazado de “investigación periodistica” Dios todo lo usa para bien y hoy estoy llegando cada día más con la palabra a una población discriminada y apartada a quienes les hacen creer que Dios no ama”, comenzó diciendo Saade, quien enfrentará un proceso disciplinario ante la Cancillería por su supuesta permisividad con David Leonardo Barrero, el chef involucrado en el choque del vehículo.

En su comentario, el embajador también señaló: “Siempre he creído que Dios usa al mismísimo diablo para que nadie se quede sin oír las buenas nuevas del evangelio” y dijo orar “por el alma de esas mujeres que dicen ser periodistas para que Dios les muestre el camino de la salvación o les pague de acuerdo a su maldad”.

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Quinn, Dávila y Giraldo compartieron en redes sociales videos que mostraban los lujos de los que gozaba Barrera en la embajada y, por medio de preguntas directas e insinuyaciones cuestionaron la verdadera relacionado entre el chef y Saade.

“Yo no me voy a detener y jamás podrán cerrar mi boca porque alabo y bendigo al que vive y reina para siempre nombre sobre todo nombre rey de reyes y señor de señores. Vamos palante Levántate Colombia porque la maldad jamás volverá a gobernar”, finalizó Saade, dando un tono religioso a la conversaciones pero sin profundizar en detalles sobre los privilegios de los que habría dsfrutado el chef en Brasil.