Gobierno les puso plazo a las EPS: medicamentos deberán entregarse en máximo 48 horas

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Circular Externa 017 de 2026, mediante la cual obliga a las EPS y a los demás actores del sistema a garantizar la entrega completa y oportuna de medicamentos, evitando que conflictos administrativos o financieros afecten la continuidad de los tratamientos médicos.

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La medida surge tras las reiteradas quejas de usuarios por retrasos, entregas parciales y falta de disponibilidad de medicamentos en distintas regiones del país. Según el Gobierno busca proteger especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, menores de edad y personas en condición de vulnerabilidad.

Entre las principales disposiciones se establece que las EPS deberán contar con redes suficientes de gestores farmacéuticos y mecanismos alternos de dispensación que permitan responder ante contingencias o fallas en la entrega de medicamentos.

La circular también fortalece la entrega domiciliaria de medicamentos cuando existan pendientes en la dispensación. En esos casos, las entidades deberán garantizar que los usuarios reciban los tratamientos en un plazo máximo de 48 horas.

Otro de los puntos clave exige a las EPS asegurar pluralidad de oferentes para los medicamentos bajo su responsabilidad. Cuando exista un único proveedor en el mercado, las entidades deberán implementar planes de mitigación frente a posibles desabastecimientos o interrupciones, incluyendo la importación de medicamentos vitales no disponibles, conforme a la normativa vigente y decisiones de la Corte Constitucional.

Asimismo, el Ministerio ordenó mantener un flujo transparente y oportuno de recursos hacia gestores farmacéuticos y proveedores, con el fin de evitar retrasos que afecten la atención de los pacientes.

La circular también obliga a reportar cualquier situación de escasez o desabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos al Sistema de Monitoreo del Abastecimiento del Ministerio de Salud.

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De igual forma, se hizo un llamado a las entidades territoriales para fortalecer la recepción de denuncias y quejas relacionadas con la no entrega parcial o total de medicamentos, facilitando así las acciones de inspección, vigilancia y control.

El Ministerio advirtió que la Superintendencia Nacional de Salud y las secretarías territoriales reforzarán las labores de vigilancia para garantizar el cumplimiento de estas medidas.

La cartera de Salud reiteró que ninguna entidad podrá incurrir en prácticas que limiten la competencia o afecten el acceso oportuno a medicamentos, y subrayó que el eje central de estas decisiones es la protección de la vida, la salud y el bienestar de los usuarios del sistema.