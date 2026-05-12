Impresionante: Incautaron casi 4 millones de dosis de marihuana tras persecución a un camión en Caquetá

Cerca de 4 millones de dosis de marihuana fueron incautados tras persecución de camión en Caquetá. (Foto: Cortesía)

Este martes, 12 de mayo, se conoció un contundente golpe contra el narcotráfico propinó el Ejército Nacional en el departamento de Caquetá, luego de lograr la incautación de cerca de 3,9 toneladas de marihuana que eran transportadas en un camión por una importante vía nacional.

La operación fue desarrollada por tropas de la Décima Segunda Brigada en el kilómetro 5 de la Ruta Nacional 20, en jurisdicción del municipio de Florencia, uno de los corredores utilizados por estructuras criminales para movilizar cargamentos de droga hacia distintas regiones del país y rutas internacionales.

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Casi 4 millones de dosis de marihuana fueron incautadas tras persecución de un camión

Según informó el Ejército, los uniformados realizaron una señal de pare a un camión Dodge que transitaba por el sector. Sin embargo, el conductor ignoró la orden y emprendió la huida, lo que desató una persecución sobre el corredor vial.

Gracias a la rápida reacción de las tropas, el vehículo fue interceptado metros más adelante. No obstante, el conductor abandonó el automotor y escapó aprovechando las condiciones del terreno.

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Tras inspeccionar el camión, los militares encontraron un cargamento de marihuana oculto y acondicionado para su transporte ilegal.

Las autoridades establecieron que se trataba de aproximadamente 3.918 kilogramos de marihuana, equivalentes a cerca de 3.900.000 dosis, las cuales fueron retiradas del mercado ilegal antes de que fueran distribuidas.

De acuerdo con el reporte oficial, el cargamento tendría un valor cercano a los 7.836 millones de pesos en el mercado ilegal colombiano y superaría los 39.500 millones de pesos en el mercado ilegal de Brasil.

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El Ejército señaló que esta operación representa una afectación significativa a las finanzas de organizaciones narcotraficantes y grupos armados que obtienen recursos mediante el tráfico de estupefacientes en el sur del país.

Además, destacaron que el resultado operacional demuestra el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y control territorial para impedir que estructuras criminales continúen utilizando corredores estratégicos del suroriente colombiano para actividades ilícitas.