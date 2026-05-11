Petro respondió a la hija de Vargas Lleras tras arremeter contra el Gobierno e Iván Cepeda

La despedida oficial del exvicepresidente Germán Vargas Lleras en el Palacio de San Carlos, marcada inicialmente por el respeto institucional y el protocolo de Estado, derivó este lunes en un inesperado escenario de confrontación política. El presidente Gustavo Petro salió a pronunciarse de las fuertes declaraciones de Clemencia Vargas, hija del fallecido político, quien utilizó los micrófonos y los actos fúnebres de su padre contra el candidato del Pacto Historíco, Iván Cepeda. Con un mensaje enfocado en la defensa de los principios republicanos, el mandatario recordó que en Colombia el poder pertenece a la ciudadanía y no se hereda por apellido.

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A través de sus canales oficiales, el jefe de Estado le contestó a la hija de Vargas Lleras y le marcó una línea clara frente a lo que consideró un intento de imponer dinámicas dinásticas en la contienda electoral. Petro, quien tras conocerse el deceso el pasado viernes había manifestado su pesar elogiando a Vargas Lleras como un “gladiador” del debate serio a pesar de sus profundas discrepancias, reaccionó al llamado de Clemencia Vargas para unificar a la oposición en torno al apellido de su progenitor:

“Con todo el respeto con Clemencia, que me vio saludar y hablar con su papá, ya el país no es de apellidos hereditarios. Eso no es de las repúblicas y las democracias. Al rey lo sacamos hace dos siglos y medio y en Colombia no hay aristocracias así se lo crean algunos. Esto es una democracia y es el pueblo el que decide y no el apellido”, sentenció el mandatario.

El pronunciamiento presidencial defendió la institucionalidad frente al sorpresivo giro que tomó la despedida del exministro, donde el luto familiar se entrelazó directamente con la campaña hacia el 2026.

El origen de la polémica: un veto electoral en plenas honras fúnebres

La tensión política se encendió durante la mañana del lunes cuando Clemencia Vargas, acompañada por las mascotas de su padre, transformó el espacio de homenaje en una plataforma de movilización partidista. Tanto en su discurso oficial ante delegaciones del Gobierno como en una entrevistas a emisoras, la vocera de la familia lanzó una contundente directriz destinada a frenar al progresismo y, en particular, la figura de Iván Cepeda.

“Ese es el gran legado que hoy creo que le debemos dejar a Colombia: recuperar el rumbo y no entregarle este país a Cepeda y sus secuaces”, aseguró la hija Vargas Lleras en pleno acto publico de conmemoración pero este discurso no fue el único y todos lo que mencionó fueron por el mismo tinte polítco.

Durante sus declaraciones, Vargas también justificó las pasadas derrotas electorales de su padre argumentando que el electorado prefirió el populismo, y reveló bajo reserva el agresivo tumor cerebral contra el que combatió el político en su último año de vida para no mostrar signos de debilidad institucional.

El choque discursivo resalta el contraste entre la actitud del Ejecutivo, que mantuvo una presencia respetuosa en la capilla ardiente, eucaristía mediante la vicepresidenta Francia Márquez, en la que se ve como son las interacciones con la hija del fallecido, mediante abrazos y cercanía. Lo que se podría entender como una contradicción. Incluso el propio Cepeda había expresado el fin de semana sus condolencias públicas, destacando la relación cordial que mantuvo con Vargas Lleras por encima de las diferencias ideológicas, un tono de concordia nacional que quedó relegado ante las fuertes declaraciones emitidas durante el último adiós al exvicepresidente.