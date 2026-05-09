Murió Germán Vargas Lleras tras una larga enfermedad: así lo despidió el presidente Petro

Este viernes 8 de mayo de 2026 se confirmó el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República y una de las figuras más determinantes de la política colombiana en las últimas tres décadas. El líder del partido Cambio Radical murió en la capital del país tras enfrentar un complejo cuadro de salud que lo mantuvo alejado de la arena pública durante los últimos meses.

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El deceso de Vargas Lleras, quien fue pieza clave en el gobierno de Juan Manuel Santos, genera una sacudida inmediata en el panorama nacional. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a su familia y por el propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien reconoció la altura intelectual de su histórico contradictor.

Una batalla de salud que se libró en silencio

La salud del exvicepresidente había sido objeto de especulación desde hace un año. Según informes médicos conocidos tras su partida, el dirigente padecía una afección oncológica que se agravó recientemente. En mayo de 2025, Vargas Lleras fue sometido a una intervención neurológica de alta complejidad en la ciudad de Houston, Texas, procedimiento que en su momento fue reportado como exitoso, pero que marcaba el inicio de una etapa de recuperación intermitente.

A pesar del hermetismo con el que su círculo íntimo manejó el diagnóstico, se conoció que el líder político enfrentaba las secuelas de un tumor que limitó su participación en las discusiones de la pasada legislatura, donde su partido, Cambio Radical, se consolidó como una de las voces más críticas de la actual administración.

Petro y la oposición: “Se fue un gladiador”

El presidente Gustavo Petro, con quien Vargas Lleras mantuvo profundas diferencias ideológicas durante años, fue uno de los primeros en reaccionar a través de sus canales oficiales. En un mensaje que resalta el respeto democrático por el adversario, el mandatario expresó:

“Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame”.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, aliada de Vargas Lleras en el bloque opositor, manifestó su conmoción por la pérdida del estadista:

“Con profundo dolor lamento el fallecimiento del doctor Germán Vargas, un gran estadista y un incansable gladiador por Colombia y su democracia. Su partida deja un vacío enorme en el corazón de la oposición. ¡Cuánta falta le hará su voz firme a nuestra patria en estos momentos difíciles! Abrazo con afecto a su hija Clemencia, a sus hermanos Enrique y José Antonio y a toda la familia Cambio Radical”.

El legado del “nieto de presidente” que transformó la infraestructura

Nacido el 19 de febrero de 1962, Germán Vargas Lleras llevaba la política en la sangre como nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo e hijo de Germán Vargas Espinosa. Su trayectoria comenzó en el Nuevo Liberalismo bajo la tutela de Luis Carlos Galán y se extendió por el Concejo de Bogotá y el Senado, donde presidió el Congreso entre 2003 y 2004.

Sin embargo, su mayor impacto ejecutivo ocurrió entre 2014 y 2017 como vicepresidente. Bajo su mando, Colombia vivió una de las revoluciones de infraestructura más ambiciosas de su historia, liderando las licitaciones de las vías de cuarta generación (4G) y el programa de viviendas gratuitas que benefició a miles de familias en todo el territorio nacional.

Vargas Lleras se retira de la escena dejando un vacío en el centroderecha colombiano, habiendo sido candidato presidencial en 2010 y 2018, y siendo, hasta sus últimos días, el jefe máximo de una colectividad que define gran parte del equilibrio de poderes en el legislativo. Sus restos serán velados en la capital en las próximas horas, en una ceremonia que se espera reúna a todo el espectro político del país.