El último adiós a Vargas Lleras: sus perros, el discurso de su hija y los tintes políticos

La salida del féretro del exvicepresidente Germán Vargas Lleras desde el Palacio de San Carlos, la mañana de este lunes 11 de mayo, combinó el protocolo de luto con un evidente matiz electoral. Clemencia Vargas, hija del dirigente fallecido el pasado viernes, acudió a la ceremonia acompañada por los dos perros de su padre y, durante su pronunciamiento público, transitó de los agradecimientos por los honores de Estado a una abierta crítica contra el actual Gobierno.

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Ante las delegaciones oficiales, la joven integró a las mascotas al último adiós antes del traslado hacia la Catedral Primada. En sus primeras palabras, reconoció el peso del momento: “Seguramente será el día más duro o de los días más duros de mi vida”. Acto seguido, agradeció al país por lo que calificó como “un homenaje como jefe de Estado” para el líder natural de Cambio Radical.

La “huella” social frente al poder político

El discurso inicial se centró en reivindicar la carrera pública de su padre. Vargas señaló que, durante el fin de semana, se habló “del gran ejecutor, del gran vicepresidente, senador, concejal que fue él a lo largo de su larga trayectoria pública, al cual le entregó su vida completa”.

Sin embargo, matizó que el verdadero impacto del dirigente no radicó en los cargos ocupados. “Más allá del legado que deja a través de las miles de carreteras que conectan las regiones más olvidadas de Colombia, de las miles de viviendas que le devolvieron la dignidad a las familias; la verdadera dimensión de una persona no la representa el poder, sino la huella que deja”, afirmó. Según relató, esa marca se evidenció en testimonios de colaboradores que le escribieron frases como: “Gracias a él soy quien soy hoy. Él me dio mi primera oportunidad”.

Del homenaje fúnebre a la contienda política

Aunque el acto mantenía un carácter estrictamente solemne, la vocera de la familia aprovechó los micrófonos para trazar una línea discursiva enfocada en las próximas disputas por el poder en Colombia. Tras señalar que “liderar y gobernar no era prometer, sino cumplir y ejecutar”, diagnosticó que esa es la principal carencia del país en la actualidad.

Fue entonces cuando la intervención tomó un giro directamente dirigido hacia los sectores de izquierda. En lugar de limitar sus palabras al legado de gestión pública, hizo un llamado a la oposición para unirse bajo el nombre de su padre. “Ese es el gran legado que hoy creo que le debemos dejar a Colombia: recuperar el rumbo y no entregarle este país a Cepeda y sus secuaces”, aseguró la hija Vargas Lleras una vez más a la opinión pública.

Sumado a esto, lamentó que los electores no le hubieran dado la oportunidad al exvicepresidente de llegar a la Casa de Nariño, pero insistió a sus simpatizantes en usar esta coyuntura para “recuperar el rumbo” administrativo del Estado.

Para cerrar su pronunciamiento, lamentó que los electores no respaldaran el proyecto presidencial de su padre en el pasado, pero instó a sus simpatizantes a usar su figura como bandera política. “No le dimos la oportunidad a él de ser presidente, pero sí démosle la oportunidad de dejarnos hoy la oportunidad de recuperar el rumbo de este país”, concluyó.

Un fin de semana de desfile político en la Cancillería

Las declaraciones sirvieron de preámbulo para la eucaristía principal programada a las 11:00 de la mañana, evento que cierra una agenda de tres días en los que la sede de la Cancillería se convirtió en el epicentro de la política nacional.

La capilla ardiente reunió a figuras de diversas vertientes que acudieron a despedir a uno de los hombres más influyentes de las últimas décadas. Por el recinto pasaron exmandatarios como Juan Manuel Santos, de quien fue fórmula vicepresidencial, Ernesto Samper, Iván Duque, Paloma Valencia y Francia Márquez como representante del actual gobierno. La jornada también dejó imágenes de contraste político, como la asistencia de Álvaro Uribe Vélez, quien acudió a reconocer la trayectoria del dirigente bogotano a pesar de las agudas disputas públicas que ambos protagonizaron en vida.