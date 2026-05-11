Frustran grave ofensiva de disidencias que negocian con el Gobierno: hallan más de 200 minas antipersona escondidas

El Ejército Nacional informó el hallazgo de más de 200 explosivos en zonal rural de Tumaco, Nariño, que estarían destinados a atentar contra las Fuerzas Armadas y la población civil. En un depósito ilegal oculto en zona selvática estaban guardadas más de 250 minas antipersona y 18 cilindros bomba.

Lea también: Tétrico hallazgo en Medellín: grabaciones revelaron momento en que tres personas abandonaron cadaver en una nevera

Soldados pertenecientes al Batallón de Selva No. 53 de la Fuerza de Tarea Hércules encontraron 252 minas improvisadas y activadas, al igual que abundante material para fabricar explosivos artesanales. Estos artefactos pertenecerían a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura Iván Ríos, de las disidencias de las Farc, según informó Willian Morales Guerrero, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules del Ejército.

“Este depósito contaba con 252 minas antipersona diseñadas para ser activadas por la víctima, 18 artefactos explosivos cilíndricos y 11 gramos de pólvora negra”, agregó el comandante. Cabe señalar que el frente Iván Ríos es uno de los grupos armados que actualmente está en conversaciones con el Gobierno Petro como parte de la estrategia de Paz Total.

Esto le puede interesar: Descubren en Medellín aberrante red que explotaba a menores desde los 10 meses para hacer material ilegal

Todo ese material descubierto representaba un alto riesgo para el Ejército y la comunidad en general, pues podría haber sido utilizado en ataques específicos o haber causado graves lesiones a quienes transitaran las zonas minadas. “Este material representaba una grave amenaza para nuestra población civil, especialmente para nuestros niños, niñas y adolescentes, además de constituir una violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”, especificó Morales Guerrero.

Hace aproximadamente un mes, el Ejército realizó otro hallazgo de explosivos significativo, cuando detectó, en la vereda arenal del municipio de Barbacoas, Nariño, 100 kilogramos de material con capacidad de destrucción superior a los 200 metros a la redonda. Ese depósito sería propiedad de la estructura Ariel Aldana, también de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano de las disidencias de las Farc.

Conozca esta historia:Avance histórico: Gobierno reglamenta prohibición de pruebas con animales para productos cosméticos